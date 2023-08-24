https://ria.ru/20230824/moskva-1891919531.html

Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 24.08.2023

Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:56

2023-08-24T10:56

2023-08-24T10:56

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В соответствии с графиком завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено более 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду объектов образования находится на особом контроле, так как со стартом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь. "Подготовка к зиме в столице вышла на финишную прямую, в общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков