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Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 24.08.2023
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10:56 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/moskva-1891919531.html
Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону
Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 24.08.2023
Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:56
2023-08-24T10:56
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В соответствии с графиком завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено более 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду объектов образования находится на особом контроле, так как со стартом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь. "Подготовка к зиме в столице вышла на финишную прямую, в общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с графиком завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено более 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду объектов образования находится на особом контроле, так как со стартом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь.
"Подготовка к зиме в столице вышла на финишную прямую, в общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в установленный срок - до 1 сентября", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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