https://ria.ru/20230824/moshenniki-1891913029.html

Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке

Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке - РИА Новости, 24.08.2023

Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке

Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:36

2023-08-24T10:36

2023-08-24T10:36

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_6cc6a6198d86225953c6dae61e5e3065.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти на 40%, сообщил Банк России. "В II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей", - говорится в сообщении. При этом число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, отмечает регулятор. Кроме того, Банк России выявил более 8 тысяч сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.

https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889222051.html

https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика