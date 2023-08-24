https://ria.ru/20230824/moshenniki-1891913029.html
Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке
Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке - РИА Новости, 24.08.2023
Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке
Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:36
2023-08-24T10:36
2023-08-24T10:36
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_6cc6a6198d86225953c6dae61e5e3065.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти на 40%, сообщил Банк России. "В II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей", - говорится в сообщении. При этом число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, отмечает регулятор. Кроме того, Банк России выявил более 8 тысяч сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.
https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889222051.html
https://ria.ru/20230808/moshenniki-1888783940.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_48f67a228446284c678c9be2baa7eefb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке
Центробанк: активность телефонных мошенников во втором квартале увеличилась
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти на 40%, сообщил Банк России
.
"В II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей", - говорится в сообщении.
Московский таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников
При этом число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, отмечает регулятор.
Кроме того, Банк России выявил более 8 тысяч сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.
МВД рассказало о новой тактике украинских телефонных мошенников