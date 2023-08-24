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Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке - РИА Новости, 24.08.2023
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10:36 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/moshenniki-1891913029.html
Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке
Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке - РИА Новости, 24.08.2023
Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке
Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:36
2023-08-24T10:36
экономика
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти на 40%, сообщил Банк России. "В II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей", - говорится в сообщении. При этом число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, отмечает регулятор. Кроме того, Банк России выявил более 8 тысяч сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.
https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889222051.html
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экономика
Экономика
Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке

Центробанк: активность телефонных мошенников во втором квартале увеличилась

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Активность телефонных мошенников, предпринимающих попытки атак против россиян, во втором квартале увеличилась, при этом число фишинговых атак сократилось почти на 40%, сообщил Банк России.
"В II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей", - говорится в сообщении.
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При этом число фишинговых атак сократилось почти на 40% по сравнению со средним значением за предыдущие четыре квартала, отмечает регулятор.
Кроме того, Банк России выявил более 8 тысяч сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.
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