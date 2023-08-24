https://ria.ru/20230824/mks-1892060164.html
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора - РИА Новости, 24.08.2023
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора
Орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей российского модуля "Звезда": был риск столкновения к космическим мусором, сообщили РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:08
2023-08-24T18:08
2023-08-24T18:08
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей российского модуля "Звезда": был риск столкновения к космическим мусором, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Роскосмоса"."Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля "Звезда" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.Двигатели "Звезды" были включены в 18.00 мск и проработали 21,5 секунды. Они выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду, в результате чего, по предварительным данным, высота орбиты МКС уменьшилась на 500 метров. Параметры орбиты после коррекции составляют: минимальная высота 414,37 километров, максимальная 434,59 километров.В пресс-службе подчеркнули, что манёвр уклонения не повлияет на стыковку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-24" с со станцией, которая запланирована на пятницу, 25 августа.Это была 344-я коррекция высоты орбиты за всё время полёта МКС.Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
https://ria.ru/20230728/roskosmos-1886751259.html
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роскосмос, наса, оаэ
Наука, Роскосмос, НАСА, ОАЭ
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора
Роскосмос: двигатели модуля "Звезда" увели МКС от космического мусора
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей российского модуля "Звезда": был риск столкновения к космическим мусором, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе
"Роскосмоса".
"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля "Звезда" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.
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Двигатели "Звезды" были включены в 18.00 мск и проработали 21,5 секунды. Они выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду, в результате чего, по предварительным данным, высота орбиты МКС уменьшилась на 500 метров. Параметры орбиты после коррекции составляют: минимальная высота 414,37 километров, максимальная 434,59 километров.
В пресс-службе подчеркнули, что манёвр уклонения не повлияет на стыковку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-24" с со станцией, которая запланирована на пятницу, 25 августа.
Это была 344-я коррекция высоты орбиты за всё время полёта МКС.
Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA
Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ
Султан аль-Нейади.
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