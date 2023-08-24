Рейтинг@Mail.ru
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:08 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/mks-1892060164.html
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора - РИА Новости, 24.08.2023
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора
Орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей российского модуля "Звезда": был риск столкновения к космическим мусором, сообщили РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:08
2023-08-24T18:08
наука
роскосмос
наса
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a6b9a8bdda0397c21e157b29663bc136.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей российского модуля "Звезда": был риск столкновения к космическим мусором, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Роскосмоса"."Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля "Звезда" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.Двигатели "Звезды" были включены в 18.00 мск и проработали 21,5 секунды. Они выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду, в результате чего, по предварительным данным, высота орбиты МКС уменьшилась на 500 метров. Параметры орбиты после коррекции составляют: минимальная высота 414,37 километров, максимальная 434,59 километров.В пресс-службе подчеркнули, что манёвр уклонения не повлияет на стыковку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-24" с со станцией, которая запланирована на пятницу, 25 августа.Это была 344-я коррекция высоты орбиты за всё время полёта МКС.Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
https://ria.ru/20230728/roskosmos-1886751259.html
https://ria.ru/20230424/kosmos-1867303564.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_773546569059d3902f71f1ca9a93452f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос, наса, оаэ
Наука, Роскосмос, НАСА, ОАЭ
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от космического мусора

Роскосмос: двигатели модуля "Звезда" увели МКС от космического мусора

© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© NASA / Andrew Morgan
Вид на Землю с МКС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей российского модуля "Звезда": был риск столкновения к космическим мусором, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Роскосмоса".
"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля "Звезда" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - говорится в сообщении.
МКС - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
"Роскосмос" предложит ЮАР отправить на МКС астронавтов на "Союзе"
28 июля, 04:04
Двигатели "Звезды" были включены в 18.00 мск и проработали 21,5 секунды. Они выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду, в результате чего, по предварительным данным, высота орбиты МКС уменьшилась на 500 метров. Параметры орбиты после коррекции составляют: минимальная высота 414,37 километров, максимальная 434,59 километров.
В пресс-службе подчеркнули, что манёвр уклонения не повлияет на стыковку транспортного грузового корабля "Прогресс МС-24" с со станцией, которая запланирована на пятницу, 25 августа.
Это была 344-я коррекция высоты орбиты за всё время полёта МКС.
Сейчас на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Бывший астронавт НАСА заявил, что у него много друзей из России
24 апреля, 12:16
 
НаукаРоскосмосНАСАОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала