Британия стала использовать специальные браслеты для отслеживания нелегалов

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Власти Великобритании начали использовать браслеты со штрих-кодом для отслеживания прибывших в страну нелегальных мигрантов, сообщила в четверг газета Financial Times. "Великобритания начала надевать браслеты со штрих-кодом на мигрантов, которые содержатся в центрах приема беженцев, после их прибытия на маленьких лодках, поскольку правительство старается отслеживать тех, кто прибывает в страну", - говорится в сообщении издания. МВД Великобритании заключило контракт на сумму в 1,6 миллиона фунтов с британской технологической компанией Barcode Warehouse и начало применять такую меру еще в прошлом году, пишет газета. Компания предоставляет властям сами браслеты, соответствующее сканирующее оборудование и программы для отслеживания мигрантов. Похожие браслеты выдаются пациентам в британских больницах, отмечает Financial Times. Система маркировки была введена, чтобы позволить министерству отслеживать число и местонахождение нелегалов в главных центрах первичного приема беженцев в графстве Кент и попытаться решить проблемы со сбором данных новоприбывших, говорится в статье. Правозащитные организации раскритиковали такое решение британских властей, заявив, что таким образом они относятся к беженцам "как к вещам, а не людям", однако МВД ответило, что введение таких браслетов поможет улучшить контроль за новыми прибытиями, сообщает издание. Похожая мера была также принята и раскритикована в США. Власти Нью-Йорка ранее обвинили губернатора Техаса Грега Эббота в нечеловеческом и "скотском" обращении с мигрантами из-за их принудительной маркировки наручными браслетами со штрих-кодами. Кроме того, по информации газеты, в прошлом году британские власти также запустили отдельную схему по отслеживанию прибывших в страну мигрантов в реальном времени через GPS-устройства. В июне действие программы было продлено еще на шесть месяцев, несмотря на шквал критики со стороны правозащитных организаций, пишет Financial Times. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек.

