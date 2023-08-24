https://ria.ru/20230824/lavrov-1892083185.html

Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным

Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы с самолетом лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что идет расследование, РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:54

2023-08-24T19:54

2023-08-24T20:00

россия

сергей лавров

евгений пригожин

павел зарубин

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы с самолетом лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что идет расследование, и призвал ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ."Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, евгений пригожин, павел зарубин, крушение частного самолета в тверской области