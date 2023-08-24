https://ria.ru/20230824/lavrov-1892083185.html
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы с самолетом лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что идет расследование, РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:54
2023-08-24T19:54
2023-08-24T20:00
россия
сергей лавров
евгений пригожин
павел зарубин
крушение частного самолета в тверской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3dfd2302971085d29e09d9180ca496.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы с самолетом лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что идет расследование, и призвал ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ."Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cf337b2da608a15a72895aae18fced8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, евгений пригожин, павел зарубин, крушение частного самолета в тверской области
Россия, Сергей Лавров, Евгений Пригожин, Павел Зарубин, Крушение частного самолета в Тверской области
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным
Лавров о ЧП с Пригожиным: надо ориентироваться на факты, а не на западные СМИ