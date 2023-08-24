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Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным - РИА Новости, 24.08.2023
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19:54 24.08.2023 (обновлено: 20:00 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/lavrov-1892083185.html
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы с самолетом лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что идет расследование, РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:54
2023-08-24T20:00
россия
сергей лавров
евгений пригожин
павел зарубин
крушение частного самолета в тверской области
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы с самолетом лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что идет расследование, и призвал ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ.&quot;Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ&quot;, - сказал министр в интервью для программы &quot;Москва. Кремль. Путин&quot;. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
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россия, сергей лавров, евгений пригожин, павел зарубин, крушение частного самолета в тверской области
Россия, Сергей Лавров, Евгений Пригожин, Павел Зарубин, Крушение частного самолета в Тверской области
Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по ЧП с Пригожиным

Лавров о ЧП с Пригожиным: надо ориентироваться на факты, а не на западные СМИ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг авиакатастрофы с самолетом лидера группы "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил, что идет расследование, и призвал ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ.
«

"Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ", - сказал министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

 
РоссияСергей ЛавровЕвгений ПригожинПавел ЗарубинКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
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