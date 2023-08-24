https://ria.ru/20230824/lavrov-1892022103.html
Лавров призвал не называть БРИКС только экономическим блоком
Лавров призвал не называть БРИКС только экономическим блоком - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров призвал не называть БРИКС только экономическим блоком
БРИКС не стоит считать только экономическим блоком, реальное значение группы гораздо шире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:51
2023-08-24T15:51
2023-08-24T15:51
россия
сергей лавров
брикс
g7
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. БРИКС не стоит считать только экономическим блоком, реальное значение группы гораздо шире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Экономика играет важнейшее значение, учитывая, что по паритету покупательской способности уже нынешняя "пятерка" опередила G7, а с добавлением шести новых членов, этот разрыв еще больше увеличится", - сказал Лавров журналистам. Он отметил, что хорошие перспективы есть у совместной работы стран в области финансов, космоса, транспорта, энергетики. "Да, есть огромный потенциал экономический, но называть БРИКС только экономическим форумом - это пытаться принизить ее реальное значение. Почитайте декларацию, в которой очень четко зафиксировано наше требование к демократизации международных отношений", - заключил министр.
https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html
https://ria.ru/20230824/briks-1892012856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей лавров, брикс, g7, в мире
Россия, Сергей Лавров, БРИКС, G7, В мире
Лавров призвал не называть БРИКС только экономическим блоком
Лавров: называть БРИКС экономическим блоком означает попытку принизить его роль
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. БРИКС не стоит считать только экономическим блоком, реальное значение группы гораздо шире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Экономика играет важнейшее значение, учитывая, что по паритету покупательской способности уже нынешняя "пятерка" опередила G7
, а с добавлением шести новых членов, этот разрыв еще больше увеличится", - сказал Лавров журналистам.
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Он отметил, что хорошие перспективы есть у совместной работы стран в области финансов, космоса, транспорта, энергетики.
"Да, есть огромный потенциал экономический, но называть БРИКС только экономическим форумом - это пытаться принизить ее реальное значение. Почитайте декларацию, в которой очень четко зафиксировано наше требование к демократизации международных отношений", - заключил министр.
Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор нового миропорядка