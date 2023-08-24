https://ria.ru/20230824/lavrov-1892022103.html

Лавров призвал не называть БРИКС только экономическим блоком

Лавров призвал не называть БРИКС только экономическим блоком - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров призвал не называть БРИКС только экономическим блоком

БРИКС не стоит считать только экономическим блоком, реальное значение группы гораздо шире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:51

2023-08-24T15:51

2023-08-24T15:51

россия

сергей лавров

брикс

g7

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. БРИКС не стоит считать только экономическим блоком, реальное значение группы гораздо шире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Экономика играет важнейшее значение, учитывая, что по паритету покупательской способности уже нынешняя "пятерка" опередила G7, а с добавлением шести новых членов, этот разрыв еще больше увеличится", - сказал Лавров журналистам. Он отметил, что хорошие перспективы есть у совместной работы стран в области финансов, космоса, транспорта, энергетики. "Да, есть огромный потенциал экономический, но называть БРИКС только экономическим форумом - это пытаться принизить ее реальное значение. Почитайте декларацию, в которой очень четко зафиксировано наше требование к демократизации международных отношений", - заключил министр.

https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html

https://ria.ru/20230824/briks-1892012856.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, брикс, g7, в мире