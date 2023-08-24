Лавров рассказал, как проходило обсуждение расширения БРИКС
Лавров: обсуждение расширения БРИКС шло достаточно интенсивно, не без проблем
© Фото : Мария Захарова/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Обсуждение принятия новых членов БРИКС на саммите проходило не без проблем, но все были нацелены на решение вопроса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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"Обсуждение шло достаточно интенсивно. Не могу сказать, что вообще без проблем, но с нацеленностью каждого государства на принятие решения по приему новых членов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
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"Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнеров, учитывались, но в расчет принимался вес, авторитет, значение, позиция на международной арене той или иной страны-претендента на членство", - добавил он.
Министр подчеркнул, что БРИКС пополняет свои ряды единомышленниками - странами, которые верят в "многополярность, необходимость более демократичных, справедливых международных отношений, которые настаивают на повышение роли глобального Юга в механизмах глобального управления". "В этом плане шесть стран, которые с 1 января будут полноправно участвовать в работе БРИКС, в полной мере отвечают этим критериям", - отметил Лавров.