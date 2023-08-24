https://ria.ru/20230824/lavrov-1892014866.html

Лавров рассказал, как проходило обсуждение расширения БРИКС

Лавров рассказал, как проходило обсуждение расширения БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров рассказал, как проходило обсуждение расширения БРИКС

Обсуждение принятия новых членов БРИКС на саммите проходило не без проблем, но все были нацелены на решение вопроса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:30

2023-08-24T15:30

2023-08-24T15:30

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россия

йоханнесбург

оаэ

сергей лавров

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Обсуждение принятия новых членов БРИКС на саммите проходило не без проблем, но все были нацелены на решение вопроса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. "Обсуждение шло достаточно интенсивно. Не могу сказать, что вообще без проблем, но с нацеленностью каждого государства на принятие решения по приему новых членов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. "Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнеров, учитывались, но в расчет принимался вес, авторитет, значение, позиция на международной арене той или иной страны-претендента на членство", - добавил он. Министр подчеркнул, что БРИКС пополняет свои ряды единомышленниками - странами, которые верят в "многополярность, необходимость более демократичных, справедливых международных отношений, которые настаивают на повышение роли глобального Юга в механизмах глобального управления". "В этом плане шесть стран, которые с 1 января будут полноправно участвовать в работе БРИКС, в полной мере отвечают этим критериям", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, йоханнесбург, оаэ, сергей лавров, брикс