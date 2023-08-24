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Лавров рассказал, как проходило обсуждение расширения БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
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15:30 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/lavrov-1892014866.html
Лавров рассказал, как проходило обсуждение расширения БРИКС
Лавров рассказал, как проходило обсуждение расширения БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров рассказал, как проходило обсуждение расширения БРИКС
Обсуждение принятия новых членов БРИКС на саммите проходило не без проблем, но все были нацелены на решение вопроса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:30
2023-08-24T15:30
в мире
россия
йоханнесбург
оаэ
сергей лавров
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Обсуждение принятия новых членов БРИКС на саммите проходило не без проблем, но все были нацелены на решение вопроса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. "Обсуждение шло достаточно интенсивно. Не могу сказать, что вообще без проблем, но с нацеленностью каждого государства на принятие решения по приему новых членов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. "Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнеров, учитывались, но в расчет принимался вес, авторитет, значение, позиция на международной арене той или иной страны-претендента на членство", - добавил он. Министр подчеркнул, что БРИКС пополняет свои ряды единомышленниками - странами, которые верят в "многополярность, необходимость более демократичных, справедливых международных отношений, которые настаивают на повышение роли глобального Юга в механизмах глобального управления". "В этом плане шесть стран, которые с 1 января будут полноправно участвовать в работе БРИКС, в полной мере отвечают этим критериям", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230824/lavrov-1892001643.html
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в мире, россия, йоханнесбург, оаэ, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Йоханнесбург, ОАЭ, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров рассказал, как проходило обсуждение расширения БРИКС

Лавров: обсуждение расширения БРИКС шло достаточно интенсивно, не без проблем

© Фото : Мария Захарова/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Обсуждение принятия новых членов БРИКС на саммите проходило не без проблем, но все были нацелены на решение вопроса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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«
"Обсуждение шло достаточно интенсивно. Не могу сказать, что вообще без проблем, но с нацеленностью каждого государства на принятие решения по приему новых членов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«
"Критерии и процедуры, которые были одобрены для стран-партнеров, учитывались, но в расчет принимался вес, авторитет, значение, позиция на международной арене той или иной страны-претендента на членство", - добавил он.
Министр подчеркнул, что БРИКС пополняет свои ряды единомышленниками - странами, которые верят в "многополярность, необходимость более демократичных, справедливых международных отношений, которые настаивают на повышение роли глобального Юга в механизмах глобального управления". "В этом плане шесть стран, которые с 1 января будут полноправно участвовать в работе БРИКС, в полной мере отвечают этим критериям", - отметил Лавров.
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