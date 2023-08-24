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Свыше 90 новых котельных появится в Московской области

Свыше 90 новых котельных появится в Московской области - РИА Новости, 24.08.2023

Свыше 90 новых котельных появится в Московской области

В Подмосковье возведут и отремонтируют 94 котельные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главгосстройнадзор Московской области. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:18

2023-08-24T18:18

2023-08-24T18:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье возведут и отремонтируют 94 котельные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главгосстройнадзор Московской области."Объекты теплоснабжения возводят как в рамках комплексной застройки для отопления строящихся многоквартирных домов, так и на территориях предприятий для создания более комфортных условий работы сотрудников", – отметили в ведомстве.Наибольшее количество котельных появится в Щелкове, Солнечногорске, Серпухове, Наро-Фоминске и Дубне. В каждом городе возведут по пять объектов.В Серебряных Прудах, Домодедове, Коломне, Ленинском округе, Орехово-Зуеве и Пушкине возведут и реконструируют по четыре котельных.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)