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Свыше 90 новых котельных появится в Московской области - РИА Новости, 24.08.2023
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Новости Подмосковья
 
18:18 24.08.2023
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Свыше 90 новых котельных появится в Московской области
Свыше 90 новых котельных появится в Московской области - РИА Новости, 24.08.2023
Свыше 90 новых котельных появится в Московской области
В Подмосковье возведут и отремонтируют 94 котельные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главгосстройнадзор Московской области. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:18
2023-08-24T18:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье возведут и отремонтируют 94 котельные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главгосстройнадзор Московской области."Объекты теплоснабжения возводят как в рамках комплексной застройки для отопления строящихся многоквартирных домов, так и на территориях предприятий для создания более комфортных условий работы сотрудников", – отметили в ведомстве.Наибольшее количество котельных появится в Щелкове, Солнечногорске, Серпухове, Наро-Фоминске и Дубне. В каждом городе возведут по пять объектов.В Серебряных Прудах, Домодедове, Коломне, Ленинском округе, Орехово-Зуеве и Пушкине возведут и реконструируют по четыре котельных.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 90 новых котельных появится в Московской области

© РИА Новости / Павел ЛьвовСотрудники в котельной
Сотрудники в котельной - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Подмосковье возведут и отремонтируют 94 котельные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главгосстройнадзор Московской области.
«
"Объекты теплоснабжения возводят как в рамках комплексной застройки для отопления строящихся многоквартирных домов, так и на территориях предприятий для создания более комфортных условий работы сотрудников", – отметили в ведомстве.
Наибольшее количество котельных появится в Щелкове, Солнечногорске, Серпухове, Наро-Фоминске и Дубне. В каждом городе возведут по пять объектов.
В Серебряных Прудах, Домодедове, Коломне, Ленинском округе, Орехово-Зуеве и Пушкине возведут и реконструируют по четыре котельных.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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