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Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области - РИА Новости, 24.08.2023
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Липецкая область
 
17:23 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/kontsertnyy_zal-1892045395.html
Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области
Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области - РИА Новости, 24.08.2023
Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области
Детская школа искусств Задонского района Липецкой области прошла отбор в рамках национального проекта "Культура" и получила субсидию 2,5 миллиона рублей на... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:23
2023-08-24T17:23
липецкая область
задонский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Детская школа искусств Задонского района Липецкой области прошла отбор в рамках национального проекта "Культура" и получила субсидию 2,5 миллиона рублей на оборудование Виртуального концертного зала, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, зал откроется 2 сентября. Зрители смогут увидеть и услышать выступления известных исполнителей, концерты классической музыки Московской государственной академической филармонии. Артамонов отметил, что задонская школа искусств планирует организовать для обучающихся ДШИ, учеников районных общеобразовательных школ и дошкольных учреждений детские сеансы с трансляцией концертов и литературно-музыкальных спектаклей из архива Московской филармонии. Также юные музыканты смогут делиться творчеством со сверстниками из других городов России. Для взрослых любителей классической музыки планируют проводить вечерние сеансы концертов в записи и онлайн-трансляции. "Это первая школа искусств в Липецкой области, где появится виртуальный концертный зал. Не у всех жителей области есть возможность посетить Большой театр или Московскую Государственную филармонию. А придя в школу искусств на виртуальный концерт, и дети, и взрослые смогут прикоснуться к прекрасному", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230824/ekskursii-1891923679.html
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задонский район, игорь артамонов
Липецкая область, Задонский район, Игорь Артамонов

Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Детская школа искусств Задонского района Липецкой области прошла отбор в рамках национального проекта "Культура" и получила субсидию 2,5 миллиона рублей на оборудование Виртуального концертного зала, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, зал откроется 2 сентября. Зрители смогут увидеть и услышать выступления известных исполнителей, концерты классической музыки Московской государственной академической филармонии.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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Артамонов отметил, что задонская школа искусств планирует организовать для обучающихся ДШИ, учеников районных общеобразовательных школ и дошкольных учреждений детские сеансы с трансляцией концертов и литературно-музыкальных спектаклей из архива Московской филармонии. Также юные музыканты смогут делиться творчеством со сверстниками из других городов России. Для взрослых любителей классической музыки планируют проводить вечерние сеансы концертов в записи и онлайн-трансляции.
"Это первая школа искусств в Липецкой области, где появится виртуальный концертный зал. Не у всех жителей области есть возможность посетить Большой театр или Московскую Государственную филармонию. А придя в школу искусств на виртуальный концерт, и дети, и взрослые смогут прикоснуться к прекрасному", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЗадонский районИгорь Артамонов
 
 
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