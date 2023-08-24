https://ria.ru/20230824/kontsertnyy_zal-1892045395.html

Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области

Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области - РИА Новости, 24.08.2023

Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области

Детская школа искусств Задонского района Липецкой области прошла отбор в рамках национального проекта "Культура" и получила субсидию 2,5 миллиона рублей на... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:23

2023-08-24T17:23

2023-08-24T17:23

липецкая область

задонский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Детская школа искусств Задонского района Липецкой области прошла отбор в рамках национального проекта "Культура" и получила субсидию 2,5 миллиона рублей на оборудование Виртуального концертного зала, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, зал откроется 2 сентября. Зрители смогут увидеть и услышать выступления известных исполнителей, концерты классической музыки Московской государственной академической филармонии. Артамонов отметил, что задонская школа искусств планирует организовать для обучающихся ДШИ, учеников районных общеобразовательных школ и дошкольных учреждений детские сеансы с трансляцией концертов и литературно-музыкальных спектаклей из архива Московской филармонии. Также юные музыканты смогут делиться творчеством со сверстниками из других городов России. Для взрослых любителей классической музыки планируют проводить вечерние сеансы концертов в записи и онлайн-трансляции. "Это первая школа искусств в Липецкой области, где появится виртуальный концертный зал. Не у всех жителей области есть возможность посетить Большой театр или Московскую Государственную филармонию. А придя в школу искусств на виртуальный концерт, и дети, и взрослые смогут прикоснуться к прекрасному", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230824/ekskursii-1891923679.html

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

задонский район, игорь артамонов