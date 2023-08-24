Виртуальный концертный зал появится в школе искусств Липецкой области
© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Детская школа искусств Задонского района Липецкой области прошла отбор в рамках национального проекта "Культура" и получила субсидию 2,5 миллиона рублей на оборудование Виртуального концертного зала, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, зал откроется 2 сентября. Зрители смогут увидеть и услышать выступления известных исполнителей, концерты классической музыки Московской государственной академической филармонии.
Артамонов отметил, что задонская школа искусств планирует организовать для обучающихся ДШИ, учеников районных общеобразовательных школ и дошкольных учреждений детские сеансы с трансляцией концертов и литературно-музыкальных спектаклей из архива Московской филармонии. Также юные музыканты смогут делиться творчеством со сверстниками из других городов России. Для взрослых любителей классической музыки планируют проводить вечерние сеансы концертов в записи и онлайн-трансляции.
"Это первая школа искусств в Липецкой области, где появится виртуальный концертный зал. Не у всех жителей области есть возможность посетить Большой театр или Московскую Государственную филармонию. А придя в школу искусств на виртуальный концерт, и дети, и взрослые смогут прикоснуться к прекрасному", – сказал Артамонов.