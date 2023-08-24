https://ria.ru/20230824/kontrnastuplenie-1891874720.html

Китайский военный эксперт объяснил, почему контрнаступление ВСУ провалилось

Китайский военный эксперт объяснил, почему контрнаступление ВСУ провалилось - РИА Новости, 24.08.2023

Китайский военный эксперт объяснил, почему контрнаступление ВСУ провалилось

План контрнаступления Украины провалился, в том числе из-за грамотно выстроенной российской обороны, и ВСУ не смогут перерезать сухопутный путь между Крымом и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T03:05

2023-08-24T03:05

2023-08-24T03:05

украина

киев

мелитополь

вооруженные силы украины

f-16

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. План контрнаступления Украины провалился, в том числе из-за грамотно выстроенной российской обороны, и ВСУ не смогут перерезать сухопутный путь между Крымом и материковой частью России в районе Мелитополя, заявил РИА Новости китайский военный эксперт Го Сюань. "Так называемое крупное контрнаступление Украины началось 4 июня, и его тактика была классической: в самом начале они выбрали полномасштабное контрнаступление, одновременно атакуя вдоль тысячекилометрового фронта и выжидая возможности найти слабые места в обороне, ища места для прорыва, чтобы затем использовать место прорыва как основу для разрыва линии обороны", - заявил Го Сюань. Однако линия обороны, указал он, "которую российская армия упорно выстраивала восемь месяцев, слишком крепкая, к тому же, российская армия, обладающая огневым превосходством наземной и воздушной артиллерии, имеет даже больше оборонительных войск, чем ВСУ наступательных". "В итоге план украинской армии найти место для прорыва в наступлении по всему фронту провалился", - отметил Го Сюань. Эксперт подчеркнул, что после того, как наступление по всему фронту не принесло ожидаемых результатов, "украинская армия сосредоточила свои силы на Мелитополе, чтобы перерезать сухопутный путь между Крымом и материковой частью России". "И командиры, имеющие небольшие познания в военном деле, понимают, что это ключевой пункт обороны российской армии, прорыв украинской армии здесь невозможен, и конечный результат также вряд ли станет сюрпризом", - указал он. По его словам, "судя по нынешним тактическим характеристикам российской армии, она будет выматывать противника, ликвидировать жизненно важные силы украинской армии и наносить удары по военному потенциалу Украины как страны, в который, разумеется, входит и западная техника, которую Киев рекламирует для повышения боевого духа украинской армии". "Поэтому, исходя из скорости пополнения личного состава войск и базы техники, контрнаступательной тактике украинской армии сложно долго держаться: 4 августа крупномасштабное наступление украинской армии практически остановилось", - отметил собеседник агентства. Вместе с тем он подчеркнул, что просто рассуждать о том, что украинское контрнаступление при поддержке западной техники обострило конфликт, бессмысленно. "Потому что, когда мы говорим об обострении, необходимо сначала определить его критерии. Это растягивание линии фронта или повышение интенсивности? Лично я считаю, что даже если НАТО предоставит истребители F-16 и их можно будет немедленно использовать, это только повысит интенсивность военных действий, но военные действия пока не растянутся до Западной Украины или за пределы Украины", - отметил Го Сюань. Эксперт также отметил, что "сейчас Киев не хочет объявлять об окончании (контрнаступления – ред.) и даже заставляет стратегический резерв атаковать южные районы Донецка". "На самом деле Киеву нужно продолжать надеяться на увеличение военной помощи Запада, ведь после того, как украинское контрнаступление полностью завершится, настанет время российской армии начать наземные бои по овладению укрепленными пунктами противника: Купянск на северном участке фронта, Северск - на центральном, Марьинка и Авдеевка – на южном станут ключевыми пунктами наступления российской армии", - предположил китайский военный эксперт.

https://ria.ru/20230823/kontrnastuplenie-1891834067.html

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891621985.html

украина

киев

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, мелитополь, вооруженные силы украины, f-16, нато