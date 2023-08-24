https://ria.ru/20230824/konflikt-1891877500.html

Байден не сможет остановить конфликт на Украине, считает Трамп

Байден не сможет остановить конфликт на Украине, считает Трамп - РИА Новости, 24.08.2023

Байден не сможет остановить конфликт на Украине, считает Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не сможет содействовать прекращению конфликта вокруг Украины. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:23

2023-08-24T04:23

2023-08-24T08:31

украина

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дональд трамп

джо байден

такер карлсон

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемник Джо Байден не сможет содействовать прекращению конфликта вокруг Украины. "Я не думаю, что он сможет это сделать, потому что он некомпетентен", - заявил Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону, которое тот опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter). По словам Трампа, США "во многом вовлечены" в конфликт вокруг Украины, а работа президента в том, чтобы вытащить страну из него, но Байден предпочитает фотографироваться на пляже. Сам Трамп обещает добиться прекращения конфликта "незамедлительно" и остановить его "очень легко". Интервью появилось за пять минут до начала первых дебатов кандидатов республиканцев, в которых Трамп решил не участвовать.

https://ria.ru/20230730/tramp-1887142576.html

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украина, сша, дональд трамп, джо байден, такер карлсон, в мире