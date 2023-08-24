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Хабаровский край начал активно принимать тургруппы из Китая по безвизу - РИА Новости, 24.08.2023
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Туризм
 
16:43 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/kitay-1892013073.html
Хабаровский край начал активно принимать тургруппы из Китая по безвизу
Хабаровский край начал активно принимать тургруппы из Китая по безвизу - РИА Новости, 24.08.2023
Хабаровский край начал активно принимать тургруппы из Китая по безвизу
Соглашение о групповом туристическом безвизовом въезде между Россией и КНР заработало совсем недавно, и в Хабаровском крае по этой программе отдохнули уже 400... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:43
2023-08-24T16:43
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
хабаровский край
хабаровск
визы
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ХАБАРОВСК, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о групповом туристическом безвизовом въезде между Россией и КНР заработало совсем недавно, и в Хабаровском крае по этой программе отдохнули уже 400 гостей из Китая, сообщила РИА Новости министр туризма региона Екатерина Пунтус во время II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" .Также она добавила, что по электронной визе, которая стала доступна иностранцам из 55 стран 1 августа, регион посетили еще 200 гостей из КНР. "Все по-разному прибывают в наш край – прилетают, приезжают, приплывают, – сказала Екатерина Пунтус. – И мы видим, что это будет набирать обороты".Более того, подчеркнула она, с мая начали приезжать китайские туристы и по обычной визе. В первую очередь их интересует рыбалка, потом приключенческие туры. "Не так давно я была в Нанайском районе Хабаровского края и встретила там гостей из Китая", – рассказала министр.По ее словам, в обратную сторону тоже есть поток. "Если говорить про хабаровчан, мы очень любили отдыхать в соседнем городе Фуюань в провинции Хэйлунцзян, – рассказала Пунтус. – На теплоходе два часа – и ты уже в КНР, знакомишься с бытом и традициями. Или наоборот".Она напомнила, что Хабаровск находится в непосредственной близости к Китаю. "С нами может встать в один ряд только Благовещенск", – добавила министр. – Два часа на теплоходе, и гости из Китая находятся практически в центре крупного российского города". По ее словам, как транзитную историю Хабаровск тоже рассматривают. Это удобный транспортный хаб: во многие российские города летают самолеты, есть поезда, теплоходы.
https://ria.ru/20230815/kitay-1890246805.html
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Хабаровский край начал активно принимать тургруппы из Китая по безвизу

Хабаровский край посетили несколько сотен туристов из КНР, приехавшие по безвизу

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского
Новый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 24 авг – РИА Новости. Соглашение о групповом туристическом безвизовом въезде между Россией и КНР заработало совсем недавно, и в Хабаровском крае по этой программе отдохнули уже 400 гостей из Китая, сообщила РИА Новости министр туризма региона Екатерина Пунтус во время II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" .
Также она добавила, что по электронной визе, которая стала доступна иностранцам из 55 стран 1 августа, регион посетили еще 200 гостей из КНР. "Все по-разному прибывают в наш край – прилетают, приезжают, приплывают, – сказала Екатерина Пунтус. – И мы видим, что это будет набирать обороты".
Более того, подчеркнула она, с мая начали приезжать китайские туристы и по обычной визе. В первую очередь их интересует рыбалка, потом приключенческие туры. "Не так давно я была в Нанайском районе Хабаровского края и встретила там гостей из Китая", – рассказала министр.
По ее словам, в обратную сторону тоже есть поток. "Если говорить про хабаровчан, мы очень любили отдыхать в соседнем городе Фуюань в провинции Хэйлунцзян, – рассказала Пунтус. – На теплоходе два часа – и ты уже в КНР, знакомишься с бытом и традициями. Или наоборот".
Она напомнила, что Хабаровск находится в непосредственной близости к Китаю. "С нами может встать в один ряд только Благовещенск", – добавила министр. – Два часа на теплоходе, и гости из Китая находятся практически в центре крупного российского города".
По ее словам, как транзитную историю Хабаровск тоже рассматривают. Это удобный транспортный хаб: во многие российские города летают самолеты, есть поезда, теплоходы.
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