https://ria.ru/20230824/kinozaly-1891953896.html

Якутия расширяет сеть кинозалов по технологии "Экстра Синема"

Якутия расширяет сеть кинозалов по технологии "Экстра Синема" - РИА Новости, 24.08.2023

Якутия расширяет сеть кинозалов по технологии "Экстра Синема"

Якутия расширяет сеть кинозалов по технологии "Экстра Синема", в четверг в селах открылись еще 15 новых кинозалов. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:56

2023-08-24T12:56

2023-08-24T13:48

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 24 авг - РИА Новости. Якутия расширяет сеть кинозалов по технологии "Экстра Синема", в четверг в селах открылись еще 15 новых кинозалов. Ранее сообщалось о том, что проект "Экстра Синема" для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры на территории республики реализуется с 2022 года. В прошлом году в Якутии открыто 10 кинозалов в селах, где численность населения составляет менее 1 тысячи человек. Комплектующие кинопроектора - из Китая, сборка производится в Якутии, тут же разработано и программное обеспечение для аппарата. Цифровая платформа представляет собой полноценную экосистему для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы "Пушкинская карта". В конце мая технологию якутских разработчиков представили президенту страны Владимиру Путину. Глава государства поручил федеральному правительству рассмотреть возможность широкого использования кинопроектора. Глава региона Айсен Николаев в четверг в креативном кластере "Квартал Труда" Якутска встретился с местными кинематографистами. Вместе с генеральным директором компании "Экстра Синема" они торжественно запустили работу еще 15 сельских кинозалов по данной технологии. "Мы сделали то, во что мало кто верил. До недавнего времени со скепсисом встречали наши идеи, кинопроектор Петра Чиряева. Но мы были убеждены в том, что кинематограф у нас один из лучших в стране и один из лучших в мире. У нас есть ребята, которые создают технологии в кино. Главное – не только снять кино, важно создать условия для его показа, вкладываться в продвижение. Надо всем включаться, не только госкомпании "Сахафильм", не только частным компаниям – всем структурам, так или иначе связанным с киноиндустрией", - сказал глава республики. В свою очередь Чиряев рассказал РИА Новости о том, что по всей стране к их киноплатформе будут подключены до 20 тысяч кинозалов. "В прошлом году по технологии "Экстра Синема" мы открыли 10 залов в Якутии. Ко Дню российского кино здесь откроются 17 новых кинозалов. На их создание из республиканского бюджета было выделено 27 миллионов рублей, и если бы эти кинозалы создавались по западным технологиям, на эту сумму мы бы смогли кинофицировать всего 3 дома культуры вместо 27", - отметил он.

https://ria.ru/20230824/yakutiya-1891906264.html

https://ria.ru/20230815/yakutsk-1890197611.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), айсен николаев