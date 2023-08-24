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Вице-канцлер ФРГ раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации накануне СВО - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/khabek-1891912246.html
Вице-канцлер ФРГ раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации накануне СВО
Вице-канцлер ФРГ раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации накануне СВО - РИА Новости, 24.08.2023
Вице-канцлер ФРГ раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации накануне СВО
Федеральная разведывательная служба (BND) Германии неверно оценивала ситуацию вокруг Украину накануне начала специальной военной операции, заявил вице-канцлер... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:33
2023-08-24T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
роберт хабек
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Федеральная разведывательная служба (BND) Германии неверно оценивала ситуацию вокруг Украину накануне начала специальной военной операции, заявил вице-канцлер ФРГ от партии "Зеленые" и министр экономики Роберт Хабек в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны". По словам Хабека, спецслужбы Великобритании и США предупреждали о начале боевых действий во время движения российских войск рядом с границей с Украиной. "Другие службы заявили: это учения, худшее не наступит, однако худшее наступило", - сказал Хабек, которого цитирует телеканал NTV. Отвечая на уточняющий вопрос, имел ли он в виду немецкий спецслужбы, вице-канцлер сказал: "Да". В июне сообщалось, что в BND проводилась начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей попытке вооруженного мятежа в России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, германия, украина, роберт хабек
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Роберт Хабек
Вице-канцлер ФРГ раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации накануне СВО

Хабек раскритиковал спецслужбы ФРГ за неверную оценку ситуации накануне СВО

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Федеральная разведывательная служба (BND) Германии неверно оценивала ситуацию вокруг Украину накануне начала специальной военной операции, заявил вице-канцлер ФРГ от партии "Зеленые" и министр экономики Роберт Хабек в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны".
По словам Хабека, спецслужбы Великобритании и США предупреждали о начале боевых действий во время движения российских войск рядом с границей с Украиной.
"Другие службы заявили: это учения, худшее не наступит, однако худшее наступило", - сказал Хабек, которого цитирует телеканал NTV. Отвечая на уточняющий вопрос, имел ли он в виду немецкий спецслужбы, вице-канцлер сказал: "Да".
В июне сообщалось, что в BND проводилась начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей попытке вооруженного мятежа в России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоберт Хабек
 
 
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