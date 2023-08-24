https://ria.ru/20230824/khabek-1891912246.html

Вице-канцлер ФРГ раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации накануне СВО

Вице-канцлер ФРГ раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации накануне СВО - РИА Новости, 24.08.2023

Вице-канцлер ФРГ раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации накануне СВО

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии неверно оценивала ситуацию вокруг Украину накануне начала специальной военной операции, заявил вице-канцлер... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:33

2023-08-24T10:33

2023-08-24T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

роберт хабек

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Федеральная разведывательная служба (BND) Германии неверно оценивала ситуацию вокруг Украину накануне начала специальной военной операции, заявил вице-канцлер ФРГ от партии "Зеленые" и министр экономики Роберт Хабек в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны". По словам Хабека, спецслужбы Великобритании и США предупреждали о начале боевых действий во время движения российских войск рядом с границей с Украиной. "Другие службы заявили: это учения, худшее не наступит, однако худшее наступило", - сказал Хабек, которого цитирует телеканал NTV. Отвечая на уточняющий вопрос, имел ли он в виду немецкий спецслужбы, вице-канцлер сказал: "Да". В июне сообщалось, что в BND проводилась начата внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о произошедшей попытке вооруженного мятежа в России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230823/reshenie-1891858613.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина, роберт хабек