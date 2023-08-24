https://ria.ru/20230824/khabarovsk-1891975721.html
Губернатор Хабаровского края рассказал о курортном сборе в регионе
Губернатор Хабаровского края рассказал о курортном сборе в регионе - РИА Новости, 24.08.2023
Губернатор Хабаровского края рассказал о курортном сборе в регионе
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об отсутствии курортного сбора в регионе и развитии туризма, выступая во время II Всероссийского... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:38
2023-08-24T17:38
2023-08-24T17:38
туризм
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туризм
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хабаровский край
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об отсутствии курортного сбора в регионе и развитии туризма, выступая во время II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске."Наш регион – в числе лидеров по росту туристического турпотока. В прошлом году, по данным Росстата, мы приняли 830 тысяч человек гостей", – рассказал Дегтярев.По его словам, этому способствуют и меры государственной поддержки: льготное кредитование, гранты на создание кемпингов и модульных отелей, нулевая ставка НДС для гостиниц и других средств размещения, софинансирование крупных инвестпроектов, обнуление НДС для туроператоров. "В ближайшие три года мы ожидаем существенного увеличения номерного фонда в первую очередь за счет строительства новых объектов, – рассказал губернатор. – Например, это крупный проект на 170 номеров в составе многофункционального комплекса с аквапарком. Ввод планируется в следующем году".По его словам, было решено, что туристический сбор в Хабаровском крае вводиться не будет.Также губернатор объявил о судьбе важной достопримечательности. "Символом Хабаровска – туристическим, историческим, культурным является Амурский утес, – рассказал Михаил Дегтярев. – В этом году мы завершаем ремонтные работы и отдаем его Минтуризма. На утесе будет размещен Туристский информационный центр".Напомним, здание на вершине утеса появилось в годы Великой Отечественной войны и служило как военный пост противовоздушной обороны. Потом там была спасательная станция, а позже – морская школа ДОСААФ.Планируется нововведения и в подготовке кадров для туризма. "Мы вместе с Минобразования и науки Хабаровского края в 2024 году планируем запустить целый образовательный кластер, в который войдут семь учебных заведений", – сообщил губернатор. Он пояснил, что увеличение турпотока с Китаем ставит перед регионом важные задачи: модернизация инфраструктуры, обеспечение безопасности и комфорта размещения, решение кадрового вопроса.
https://ria.ru/20230815/kitay-1890129098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края рассказал о курортном сборе в регионе
Губернатор Хабаровского края сообщил, что курортный сбор вводиться не будет
ХАБАРОВСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об отсутствии курортного сбора в регионе и развитии туризма, выступая во время II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.
"Наш регион – в числе лидеров по росту туристического турпотока. В прошлом году, по данным Росстата
, мы приняли 830 тысяч человек гостей", – рассказал Дегтярев.
По его словам, этому способствуют и меры государственной поддержки: льготное кредитование, гранты на создание кемпингов и модульных отелей, нулевая ставка НДС для гостиниц и других средств размещения, софинансирование крупных инвестпроектов, обнуление НДС для туроператоров.
«
"В ближайшие три года мы ожидаем существенного увеличения номерного фонда в первую очередь за счет строительства новых объектов, – рассказал губернатор. – Например, это крупный проект на 170 номеров в составе многофункционального комплекса с аквапарком. Ввод планируется в следующем году".
По его словам, было решено, что туристический сбор в Хабаровском крае вводиться не будет.
Также губернатор объявил о судьбе важной достопримечательности. "Символом Хабаровска – туристическим, историческим, культурным является Амурский утес, – рассказал Михаил Дегтярев. – В этом году мы завершаем ремонтные работы и отдаем его Минтуризма. На утесе будет размещен Туристский информационный центр".
Напомним, здание на вершине утеса появилось в годы Великой Отечественной войны и служило как военный пост противовоздушной обороны. Потом там была спасательная станция, а позже – морская школа ДОСААФ
.
Планируется нововведения и в подготовке кадров для туризма. "Мы вместе с Минобразования и науки Хабаровского края в 2024 году планируем запустить целый образовательный кластер, в который войдут семь учебных заведений", – сообщил губернатор.
Он пояснил, что увеличение турпотока с Китаем
ставит перед регионом важные задачи: модернизация инфраструктуры, обеспечение безопасности и комфорта размещения, решение кадрового вопроса.
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