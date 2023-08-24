https://ria.ru/20230824/kemerovo-1891908266.html
Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке
Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке - РИА Новости, 24.08.2023
Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке
Рудничный районный суд Прокопьевска назначил три года девять месяцев колонии мужчине, который в ходе спора с соседом о парковочном месте выстрелил тому в лицо... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:17
2023-08-24T10:17
2023-08-24T10:19
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
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БАРНАУЛ, 24 авг - РИА Новости. Рудничный районный суд Прокопьевска назначил три года девять месяцев колонии мужчине, который в ходе спора с соседом о парковочном месте выстрелил тому в лицо из "травмата", сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. "Преступление совершено жителем Новосибирской области в ходе конфликта с потерпевшим во дворе жилого дома из-за парковочного места для автомобиля. Не сумев договориться мирным путем, осужденный достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо", - говорится в релизе. Раненый выжил, но лишился глаза и перенес несколько пластических операций. Согласно решению суда, лицо мужчины теперь "неизгладимо обезображено". Обоим участникам инцидента по 39 лет. "Суд пришел к выводу, что наказание фигуранту должно быть назначено только в виде реального лишения свободы, приговорив его к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - отмечает пресс-центр. Когда именно произошло преступление, не уточняется.
https://ria.ru/20230824/delo-1891902743.html
прокопьевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокопьевск, кемеровская область
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область
Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке
В Кемерово осудили мужчину, обезобразившего лицо соседа из-за спора о парковке