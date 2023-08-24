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Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке - РИА Новости, 24.08.2023
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10:17 24.08.2023 (обновлено: 10:19 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/kemerovo-1891908266.html
Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке
Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке - РИА Новости, 24.08.2023
Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке
Рудничный районный суд Прокопьевска назначил три года девять месяцев колонии мужчине, который в ходе спора с соседом о парковочном месте выстрелил тому в лицо... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:17
2023-08-24T10:19
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
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БАРНАУЛ, 24 авг - РИА Новости. Рудничный районный суд Прокопьевска назначил три года девять месяцев колонии мужчине, который в ходе спора с соседом о парковочном месте выстрелил тому в лицо из "травмата", сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. "Преступление совершено жителем Новосибирской области в ходе конфликта с потерпевшим во дворе жилого дома из-за парковочного места для автомобиля. Не сумев договориться мирным путем, осужденный достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо", - говорится в релизе. Раненый выжил, но лишился глаза и перенес несколько пластических операций. Согласно решению суда, лицо мужчины теперь "неизгладимо обезображено". Обоим участникам инцидента по 39 лет. "Суд пришел к выводу, что наказание фигуранту должно быть назначено только в виде реального лишения свободы, приговорив его к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - отмечает пресс-центр. Когда именно произошло преступление, не уточняется.
https://ria.ru/20230824/delo-1891902743.html
прокопьевск
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происшествия, прокопьевск, кемеровская область
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область
Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке

В Кемерово осудили мужчину, обезобразившего лицо соседа из-за спора о парковке

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 24 авг - РИА Новости. Рудничный районный суд Прокопьевска назначил три года девять месяцев колонии мужчине, который в ходе спора с соседом о парковочном месте выстрелил тому в лицо из "травмата", сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
"Преступление совершено жителем Новосибирской области в ходе конфликта с потерпевшим во дворе жилого дома из-за парковочного места для автомобиля. Не сумев договориться мирным путем, осужденный достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо", - говорится в релизе.
Раненый выжил, но лишился глаза и перенес несколько пластических операций. Согласно решению суда, лицо мужчины теперь "неизгладимо обезображено". Обоим участникам инцидента по 39 лет.
"Суд пришел к выводу, что наказание фигуранту должно быть назначено только в виде реального лишения свободы, приговорив его к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - отмечает пресс-центр.
Когда именно произошло преступление, не уточняется.
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