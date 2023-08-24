https://ria.ru/20230824/kemerovo-1891908266.html

Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке

Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке - РИА Новости, 24.08.2023

Осужден сибиряк, обезобразивший лицо соседа из-за спора о парковке

Рудничный районный суд Прокопьевска назначил три года девять месяцев колонии мужчине, который в ходе спора с соседом о парковочном месте выстрелил тому в лицо... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:17

2023-08-24T10:17

2023-08-24T10:19

происшествия

прокопьевск

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

БАРНАУЛ, 24 авг - РИА Новости. Рудничный районный суд Прокопьевска назначил три года девять месяцев колонии мужчине, который в ходе спора с соседом о парковочном месте выстрелил тому в лицо из "травмата", сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. "Преступление совершено жителем Новосибирской области в ходе конфликта с потерпевшим во дворе жилого дома из-за парковочного места для автомобиля. Не сумев договориться мирным путем, осужденный достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо", - говорится в релизе. Раненый выжил, но лишился глаза и перенес несколько пластических операций. Согласно решению суда, лицо мужчины теперь "неизгладимо обезображено". Обоим участникам инцидента по 39 лет. "Суд пришел к выводу, что наказание фигуранту должно быть назначено только в виде реального лишения свободы, приговорив его к трем годам и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - отмечает пресс-центр. Когда именно произошло преступление, не уточняется.

https://ria.ru/20230824/delo-1891902743.html

прокопьевск

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, прокопьевск, кемеровская область