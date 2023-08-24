https://ria.ru/20230824/fukusima-1-1891879267.html
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа - РИА Новости, 24.08.2023
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа
Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO после анализа концентрация трития в подготовленной к сбросу воде и погодных условий приняла решение о... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:13
2023-08-24T05:13
2023-08-24T05:13
фукусима-1
tepco
в мире
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO после анализа концентрация трития в подготовленной к сбросу воде и погодных условий приняла решение о проведении операции по сбросу воды согласно планам. "Нами было подтверждено, что концентрация трития в разведенной очищенной воде находится на уровне, меньшем установленного лимита. С учетом анализа погодных условиях, а также ситуации на море было принято решение перейти ко второй стадии процесса по сбросу, начиная с 13.00 по местному времени (07.00 мск)", - заявил журналистам представитель ТЕРСО Дзюнъити Мацумото. Компания ожидает, что при отсутствии каких-либо проблем в течение 24 августа будет сброшено 200-210 кубических метров воды. Вторая стадия сброса продолжится в течение 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7,8 тысячи кубических метров воды. "Если же в процессе будут какие-либо затруднения или же будет зафиксировано превышение показателей, сброс воды будет немедленно остановлен", - добавили представители TEPCO. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
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фукусима-1, tepco, в мире
Фукусима-1, TEPCO, В мире
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа
Оператор "Фукусимы-1" TEPCO сообщил, что сброс воды с АЭС начнут 24 августа
ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO после анализа концентрация трития в подготовленной к сбросу воде и погодных условий приняла решение о проведении операции по сбросу воды согласно планам.
«
"Нами было подтверждено, что концентрация трития в разведенной очищенной воде находится на уровне, меньшем установленного лимита. С учетом анализа погодных условиях, а также ситуации на море было принято решение перейти ко второй стадии процесса по сбросу, начиная с 13.00 по местному времени (07.00 мск)", - заявил журналистам представитель ТЕРСО Дзюнъити Мацумото.
Компания ожидает, что при отсутствии каких-либо проблем в течение 24 августа будет сброшено 200-210 кубических метров воды. Вторая стадия сброса продолжится в течение 17 дней, в течение которых предполагается высвободить в океан 7,8 тысячи кубических метров воды.
"Если же в процессе будут какие-либо затруднения или же будет зафиксировано превышение показателей, сброс воды будет немедленно остановлен", - добавили представители TEPCO.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.
Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
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