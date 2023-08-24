https://ria.ru/20230824/frg-1891952163.html

Жителя ФРГ заподозрили в сотрудничестве с производителями оружия в России

Жителя ФРГ заподозрили в сотрудничестве с производителями оружия в России - РИА Новости, 24.08.2023

Жителя ФРГ заподозрили в сотрудничестве с производителями оружия в России

Генпрокуратура ФРГ сообщила, что гражданина Германии арестовали по подозрению в заключении контрактов на якобы поставку в Россию станков для серийного... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:51

2023-08-24T12:51

2023-08-24T12:51

в мире

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg

БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ сообщила, что гражданина Германии арестовали по подозрению в заключении контрактов на якобы поставку в Россию станков для серийного производства снайперских винтовок. По информации ведомства, гражданин Германии Улли С. был арестован сотрудниками Штутгартского таможенного следственного управления по прибытии в аэропорт Франкфурта 22 августа на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального Верховного суда 15 июня текущего года. С 10 августа мужчина находился под стражей на основании европейского ордера на арест во Франции и был перевезен оттуда в ФРГ для уголовного преследования. По данным ведомства, немец являлся управляющим директором компании, расположенной в Баден-Вюртемберге, по производству и торговле современными станками. "Весной 2015 года обвиняемый заключил с одним из российских производителей оружия три контракта на поставку в общей сложности шести станков и комплектующих к ним. Станки были необходимы для серийного производства снайперских винтовок", - утверждает прокуратура. В документе говорится, что с целью сокрытия сделок Улли С. использовал другие учрежденные им компании, а также еще одну российскую компанию. По информации ведомства, поставки осуществлялись с привлечением в Торонто компаний через Швейцарию, в одном случае через Литву. "Объем заказа при продаже станков составил около двух миллионов евро. Контракт с российским производителем оружия также включал установку станков и обучение сотрудников. Эти услуги оказали сотрудники подозреваемого в 2015 и 2016 годах", - утверждают в прокуратуре. Там добавили, что мужчину подозревают в том, что в начале 2015 года он через свою компанию якобы приобрел у российского партнера четыре снайперские винтовки в тестовых целях за 22 000 евро и ввез их в Германию, а чтобы скрыть заключение контракта, который подпадал под эмбарго, немец датировал договор купли-продажи годом ранее. В тексте добавляется, что после событий вокруг крымского полуострова в 2014 году Европейский союз ввел масштабные торговые ограничения, которые, помимо эмбарго на поставки военной техники, включали запрет на экспорт товаров двойного назначения.

https://ria.ru/20230824/khabek-1891912246.html

https://ria.ru/20230821/obysk-1891368888.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, россия