https://ria.ru/20230824/frg-1891952163.html
Жителя ФРГ заподозрили в сотрудничестве с производителями оружия в России
Жителя ФРГ заподозрили в сотрудничестве с производителями оружия в России - РИА Новости, 24.08.2023
Жителя ФРГ заподозрили в сотрудничестве с производителями оружия в России
Генпрокуратура ФРГ сообщила, что гражданина Германии арестовали по подозрению в заключении контрактов на якобы поставку в Россию станков для серийного... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:51
2023-08-24T12:51
2023-08-24T12:51
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россия
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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ сообщила, что гражданина Германии арестовали по подозрению в заключении контрактов на якобы поставку в Россию станков для серийного производства снайперских винтовок. По информации ведомства, гражданин Германии Улли С. был арестован сотрудниками Штутгартского таможенного следственного управления по прибытии в аэропорт Франкфурта 22 августа на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального Верховного суда 15 июня текущего года. С 10 августа мужчина находился под стражей на основании европейского ордера на арест во Франции и был перевезен оттуда в ФРГ для уголовного преследования. По данным ведомства, немец являлся управляющим директором компании, расположенной в Баден-Вюртемберге, по производству и торговле современными станками. "Весной 2015 года обвиняемый заключил с одним из российских производителей оружия три контракта на поставку в общей сложности шести станков и комплектующих к ним. Станки были необходимы для серийного производства снайперских винтовок", - утверждает прокуратура. В документе говорится, что с целью сокрытия сделок Улли С. использовал другие учрежденные им компании, а также еще одну российскую компанию. По информации ведомства, поставки осуществлялись с привлечением в Торонто компаний через Швейцарию, в одном случае через Литву. "Объем заказа при продаже станков составил около двух миллионов евро. Контракт с российским производителем оружия также включал установку станков и обучение сотрудников. Эти услуги оказали сотрудники подозреваемого в 2015 и 2016 годах", - утверждают в прокуратуре. Там добавили, что мужчину подозревают в том, что в начале 2015 года он через свою компанию якобы приобрел у российского партнера четыре снайперские винтовки в тестовых целях за 22 000 евро и ввез их в Германию, а чтобы скрыть заключение контракта, который подпадал под эмбарго, немец датировал договор купли-продажи годом ранее. В тексте добавляется, что после событий вокруг крымского полуострова в 2014 году Европейский союз ввел масштабные торговые ограничения, которые, помимо эмбарго на поставки военной техники, включали запрет на экспорт товаров двойного назначения.
https://ria.ru/20230824/khabek-1891912246.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия
Жителя ФРГ заподозрили в сотрудничестве с производителями оружия в России
Жителя ФРГ заподозрили в сотрудничестве с производителем винтовок в России
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.
Генпрокуратура ФРГ сообщила
, что гражданина Германии арестовали по подозрению в заключении контрактов на якобы поставку в Россию станков для серийного производства снайперских винтовок.
По информации ведомства, гражданин Германии Улли С. был арестован сотрудниками Штутгартского таможенного следственного управления по прибытии в аэропорт Франкфурта 22 августа на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального Верховного суда 15 июня текущего года. С 10 августа мужчина находился под стражей на основании европейского ордера на арест во Франции
и был перевезен оттуда в ФРГ для уголовного преследования. По данным ведомства, немец являлся управляющим директором компании, расположенной в Баден-Вюртемберге
, по производству и торговле современными станками.
"Весной 2015 года обвиняемый заключил с одним из российских производителей оружия три контракта на поставку в общей сложности шести станков и комплектующих к ним. Станки были необходимы для серийного производства снайперских винтовок", - утверждает прокуратура.
В документе говорится, что с целью сокрытия сделок Улли С. использовал другие учрежденные им компании, а также еще одну российскую компанию. По информации ведомства, поставки осуществлялись с привлечением в Торонто
компаний через Швейцарию
, в одном случае через Литву
.
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"Объем заказа при продаже станков составил около двух миллионов евро. Контракт с российским производителем оружия также включал установку станков и обучение сотрудников. Эти услуги оказали сотрудники подозреваемого в 2015 и 2016 годах", - утверждают в прокуратуре.
Там добавили, что мужчину подозревают в том, что в начале 2015 года он через свою компанию якобы приобрел у российского партнера четыре снайперские винтовки в тестовых целях за 22 000 евро и ввез их в Германию, а чтобы скрыть заключение контракта, который подпадал под эмбарго, немец датировал договор купли-продажи годом ранее.
В тексте добавляется, что после событий вокруг крымского полуострова в 2014 году Европейский союз ввел масштабные торговые ограничения, которые, помимо эмбарго на поставки военной техники, включали запрет на экспорт товаров двойного назначения.
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