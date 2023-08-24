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Концертом и розыгрышем подарков завершится фестиваль "Лето с Гражданином"

Концертом и розыгрышем подарков завершится фестиваль "Лето с Гражданином" - РИА Новости, 24.08.2023

Концертом и розыгрышем подарков завершится фестиваль "Лето с Гражданином"

Финальные концерты ежегодного фестиваля "Лето с Гражданином" состоятся в Брянске, Старом Осколе (Белгородская область) и Челябинске 26 августа, сообщили в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:25

2023-08-24T16:25

2023-08-24T16:38

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Финальные концерты ежегодного фестиваля "Лето с Гражданином" состоятся в Брянске, Старом Осколе (Белгородская область) и Челябинске 26 августа, сообщили в пресс-службе всероссийского общественного движения "Гражданин". Гостей ждут выступления местных творческих коллективов и розыгрыш подарков, отмечают организаторы. Вход на фестиваль свободный, посетить его может любой желающий.В этом году, объявленном Года педагога и наставника, традиционные спортивные, игровые и танцевальные мастер-классы, а также познавательные лекции с участием экспертов и лидеров общественного мнения дополнила социальная программа по трудоустройству и дополнительной занятости населения, организованная федеральным контакт-центром TeleTribe.Первый форум "Лето с Гражданином" состоялся в 2017 году. Как правило, мероприятия фестиваля проходят на четырех локациях активности: "Объединяйся", "Помогай", "Развивайся", "Создавай". В этом году коллективы Челябинска, города Южного Урала, отмеченного влиянием восточной и западных культур, выступят под лозунгом "Объединяйся", девиз "Помогай" станет ключевой темой выступлений в Брянске – городе воинской славы, который одним из первых открыл двери пунктов временного размещения беженцев в начале СВО. Локация "Развивайся" станет центральной на фестивале в Старом Осколе."Приятно видеть, что желание сделать для своего города и страны что-то доброе и полезное становится трендом среди граждан. К добровольческой инициативе, которую мы видим на площадках Фестиваля, каждый год присоединяются все новые и новые друзья проекта. Мы рады, что сотрудничество с Управлениями культуры и Администрациями парков в городах присутствия Фестиваля, взаимодействие с полицией и волонтерскими сообществами в этом году дополнилось взаимодействием с неравнодушными представителями бизнеса. Такая совместная работа власти, бизнеса и общественности позволила тысячам жителей нашей необъятной Родины провести лето с пользой и радостью", – отметил лидер всероссийского общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович.Общественное объединение "Гражданин" основано в 2015 году. Ежегодно движение проводит общероссийские мероприятия, направленные на поддержку активного образа жизни людей. Одним из таких мероприятий является фестиваль "Лето с Гражданином". Цель проекта – развитие гражданско-правового общества, патриотическое и культурное воспитание детей и молодежи, популяризация здорового образа жизни, развития связей с ветеранскими организациями и молодежными объединениями.В этом году мероприятия фестиваля с участием нескольких тысяч человек прошли в парковых зонах Челябинска, Череповца, Ярославля, Брянска, Старого Оскола и Москвы.Ежегодно в программе "Лета с Гражданином" принимают участие артисты, хореографы, инструкторы воркаута, известные блогеры. Сотрудники полиции проводят викторины, посвященные знанию правил дорожного движения. Также гости летнего форума получают "Паспорт Гражданина" и стикеры, которые дают право участвовать в розыгрыше поощрительных призов от партнеров фестиваля на финальном концерте. В этом году среди подарков: гироскутеры, смартфоны, колонки и наушники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество