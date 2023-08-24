https://ria.ru/20230824/efimov-1891839403.html

Ефимов: второй договор о КРТ в ТиНАО подписан на Московском урбанфоруме

Ефимов: второй договор о КРТ в ТиНАО подписан на Московском урбанфоруме - РИА Новости, 24.08.2023

Ефимов: второй договор о КРТ в ТиНАО подписан на Московском урбанфоруме

Власти Москвы подписали договор с правообладателем участка на проведение комплексного развития территории (КРТ), которая неэффективно используется в Новой... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:10

2023-08-24T19:10

2023-08-24T19:12

новая москва

тинао

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Москвы подписали договор с правообладателем участка на проведение комплексного развития территории (КРТ), которая неэффективно используется в Новой Москве, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Площадь данного участка составляет более 94 га, он располагается в поселении Краснопахорском. Документ о КРТ в ТиНАО был подписан правительством города и группой компаний "ИНСИТИ" в рамках проведения Московского урбанистического форума (МУФ)."Это уже второй проект КРТ в ТиНАО по инициативе правообладателей, который перешел в активную стадию реализации. Инвестиции в развитие участка составят порядка пятнадцати млрд рублей. Благодаря реализации проекта будет создано более 300 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Инвестор будет в праве приступить к разработке проектной документации и к строительству на данной площадке после утверждения проекта планировки территории.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что свыше 200 тыс. "квадратов" недвижимости построят в течение 7 лет на данной территории. Там появится более 170 тыс. "квадратов" жилья, 24 тыс. "квадратов" общественно-деловых объектов, включая детсад для двухсот воспитанников. Кроме того, там возведут школу для 400 учеников и ФОК, площадь которого превысит 2,7 тыс. кв. м. В Новой Москве появится комфортный малоэтажный квартал, территория которого будет благоустроена и озеленена.В пресс-службе напомнили, что в рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что власти города занимаются проработкой еще 1,2 тыс. га бывших промзон и неэффективно используемых участков для вовлечения в программу КРТ.

https://ria.ru/20230823/efimov-1891778129.html

https://ria.ru/20230823/efimov-1891625885.html

новая москва

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая москва, тинао, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман