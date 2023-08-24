Ефимов: второй договор о КРТ в ТиНАО подписан на Московском урбанфоруме
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Москвы подписали договор с правообладателем участка на проведение комплексного развития территории (КРТ), которая неэффективно используется в Новой Москве, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь данного участка составляет более 94 га, он располагается в поселении Краснопахорском. Документ о КРТ в ТиНАО был подписан правительством города и группой компаний "ИНСИТИ" в рамках проведения Московского урбанистического форума (МУФ).
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"Это уже второй проект КРТ в ТиНАО по инициативе правообладателей, который перешел в активную стадию реализации. Инвестиции в развитие участка составят порядка пятнадцати млрд рублей. Благодаря реализации проекта будет создано более 300 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Инвестор будет в праве приступить к разработке проектной документации и к строительству на данной площадке после утверждения проекта планировки территории.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что свыше 200 тыс. "квадратов" недвижимости построят в течение 7 лет на данной территории. Там появится более 170 тыс. "квадратов" жилья, 24 тыс. "квадратов" общественно-деловых объектов, включая детсад для двухсот воспитанников. Кроме того, там возведут школу для 400 учеников и ФОК, площадь которого превысит 2,7 тыс. кв. м. В Новой Москве появится комфортный малоэтажный квартал, территория которого будет благоустроена и озеленена.
В пресс-службе напомнили, что в рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщил, что власти города занимаются проработкой еще 1,2 тыс. га бывших промзон и неэффективно используемых участков для вовлечения в программу КРТ.