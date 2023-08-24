https://ria.ru/20230824/efimov-1891838081.html
Ефимов: на МУФ подписан договор о КРТ участка промзоны "Серп и Молот"
Ефимов: на МУФ подписан договор о КРТ участка промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 24.08.2023
Ефимов: на МУФ подписан договор о КРТ участка промзоны "Серп и Молот"
В рамках проведения Московского урбанистического форума (МУФ) власти столицы заключили договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Серп и Молот" на... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:36
2023-08-24T18:36
2023-08-24T18:36
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
glorax
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В рамках проведения Московского урбанистического форума (МУФ) власти столицы заключили договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Серп и Молот" на юго-востоке города с компанией GloraX, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания, которая займется редевелопментом участка бывшей промзоны "Серп и Молот", была определена по результатам торгов. Город заключил с ней соответствующее соглашение. Объем инвестиций в реорганизацию участка предварительно оценивается в 6 млрд рублей. По итогам реализации проекта будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Проект КРТ на данный момент реализуется на одном из участков бывшей промзоны "Серп и Молот" в Нижегородском районе Москвы. Городской оператор проводит редевелопмент территории. За 5 лет там должно быть возведено свыше 114 тыс. "квадратов" общественно-деловой и жилой недвижимости по городской программе реновации жилья.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что договор заключен на 4 года. Девелоперу позволено за этот срок возвести свыше 60 тыс. "квадратов" общественно-деловой недвижимости. Так, там могут появиться офисные и торговые здания, рестораны и кафе. Кроме того, на данной площадке запланировано создание пространства для ярмарок и деловых мероприятий.Подготовку проекта планировки площадки и подготовку территории к строительству инвестор сможет начать после заключения договора. По словам вице-президента по развитию и GR GloraX Дениса Лебедева, власти Москвы подошли к реорганизации данного участка комплексно, что позволит создать сбалансированную, комфортную среду, в которой продуманы все составляющие: качественное жилье, новые офисные центры, развитая инфраструктура.В пресс-службе напомнили, что в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в российской столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что 16 проектов с вложениями более 25 млрд рублей реализуются на территории города силами правообладателей недвижимого имущества и инвесторов, которые были определены в ходе аукционов.
https://ria.ru/20230823/efimov-1891625885.html
https://ria.ru/20230823/arenda-1891625588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, glorax
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Glorax
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В рамках проведения Московского урбанистического форума (МУФ) власти столицы заключили договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Серп и Молот" на юго-востоке города с компанией GloraX, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Компания, которая займется редевелопментом участка бывшей промзоны "Серп и Молот", была определена по результатам торгов. Город заключил с ней соответствующее соглашение. Объем инвестиций в реорганизацию участка предварительно оценивается в 6 млрд рублей. По итогам реализации проекта будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов: на торги выставили право на КРТ бывшей промзоны "Выхино"
Проект КРТ на данный момент реализуется на одном из участков бывшей промзоны "Серп и Молот" в Нижегородском районе Москвы
. Городской оператор проводит редевелопмент территории. За 5 лет там должно быть возведено свыше 114 тыс. "квадратов" общественно-деловой и жилой недвижимости по городской программе реновации жилья.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман
отметил, что договор заключен на 4 года. Девелоперу позволено за этот срок возвести свыше 60 тыс. "квадратов" общественно-деловой недвижимости. Так, там могут появиться офисные и торговые здания, рестораны и кафе. Кроме того, на данной площадке запланировано создание пространства для ярмарок и деловых мероприятий.
Подготовку проекта планировки площадки и подготовку территории к строительству инвестор сможет начать после заключения договора. По словам вице-президента по развитию и GR GloraX Дениса Лебедева, власти Москвы подошли к реорганизации данного участка комплексно, что позволит создать сбалансированную, комфортную среду, в которой продуманы все составляющие: качественное жилье, новые офисные центры, развитая инфраструктура.
В пресс-службе напомнили, что в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в российской столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.
Ранее Ефимов
сообщил, что 16 проектов с вложениями более 25 млрд рублей реализуются на территории города силами правообладателей недвижимого имущества и инвесторов, которые были определены в ходе аукционов.
Ефимов: город заключил шестнадцатый договор аренды земли за рубль