https://ria.ru/20230824/drony-1891963471.html
Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских дрона - РИА Новости, 24.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:28
2023-08-24T13:28
2023-08-24T13:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении, в нем перечислены населенные пункты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Всего с начала спецоперации были уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12408 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230824/bespilotniki-1891880603.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия
Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских дрона
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 42 украинских дрона