https://ria.ru/20230824/drony-1891963471.html

Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских дрона - РИА Новости, 24.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:28

2023-08-24T13:28

2023-08-24T13:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении, в нем перечислены населенные пункты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Всего с начала спецоперации были уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12408 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230824/bespilotniki-1891880603.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, россия