https://ria.ru/20230824/donetsk-1891897656.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:32

2023-08-24T09:32

2023-08-24T09:42

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.03 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район), выпущено 5 снарядов калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230824/donetsk-1891888550.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия