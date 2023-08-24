https://ria.ru/20230824/donetsk-1891897656.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:32
2023-08-24T09:32
2023-08-24T09:42
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.03 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район), выпущено 5 снарядов калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891888550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять кассетных снарядов