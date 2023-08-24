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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T02:03

2023-08-24T02:03

2023-08-24T03:48

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.55 (совпадает с мск) — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 02.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.Кроме того, в 00.25 и 01.45 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.Позже представительство сообщило, что в 02.10 мск украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка еще два кассетных боеприпаса калибром 155 миллиметров.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230824/obstrel-1891868497.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина