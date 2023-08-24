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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:03
2023-08-24T02:03
2023-08-24T03:48
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.55 (совпадает с мск) — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 02.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.Кроме того, в 00.25 и 01.45 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.Позже представительство сообщило, что в 02.10 мск украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка еще два кассетных боеприпаса калибром 155 миллиметров.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230824/obstrel-1891868497.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Донецку шесть кассетных снаряда калибром 155 миллиметров
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости.
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, сообщили
в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01.55 (совпадает с мск) — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 02.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Кроме того, в 00.25 и 01.45 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.
Позже представительство сообщило, что в 02.10 мск украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка еще два кассетных боеприпаса калибром 155 миллиметров.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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