Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом
Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, освобождавших Молдавию от фашизма
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в телеграм-канале в 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые сражались за страну.
"Сегодня, 24 августа, мы отмечаем 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков в рамках Ясско-Кишиневской операции. Вызывает сожаление то, что в настоящее время подвиг солдат-освободителей пытаются обесценить, что предпринимаются попытки переписать историю, предав забвению эти славные страницы летописи нашей страны", - написал Додон.
Он заявил, что помнить о подвиге прадедов и дедов, благодаря которым люди живут под мирным небом, — это священный долг.
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"Искренне поздравляю с этим знаменательным днем ветеранов Великой Отечественной войны, их детей, внуков, правнуков, каждого, кому дорога память об этом событии. Сегодня мы также вспоминаем павших в ожесточенных боях героев, ценой своей жизни освободивших наш родной край. Вечная память и вечная слава героям-освободителям", - добавил Додон.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.