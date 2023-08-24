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Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом - РИА Новости, 24.08.2023
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08:33 24.08.2023
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Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом
Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом - РИА Новости, 24.08.2023
Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в телеграм-канале в 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков осудил попытки переписать историю и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:33
2023-08-24T08:33
игорь додон
молдавия
румыния
венгрия
в мире
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в телеграм-канале в 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые сражались за страну. "Сегодня, 24 августа, мы отмечаем 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков в рамках Ясско-Кишиневской операции. Вызывает сожаление то, что в настоящее время подвиг солдат-освободителей пытаются обесценить, что предпринимаются попытки переписать историю, предав забвению эти славные страницы летописи нашей страны", - написал Додон. Он заявил, что помнить о подвиге прадедов и дедов, благодаря которым люди живут под мирным небом, — это священный долг. "Искренне поздравляю с этим знаменательным днем ветеранов Великой Отечественной войны, их детей, внуков, правнуков, каждого, кому дорога память об этом событии. Сегодня мы также вспоминаем павших в ожесточенных боях героев, ценой своей жизни освободивших наш родной край. Вечная память и вечная слава героям-освободителям", - добавил Додон. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230807/moldaviya-1888729031.html
https://ria.ru/20230506/pochesti-1870174725.html
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игорь додон, молдавия, румыния, венгрия, в мире
Игорь Додон, Молдавия, Румыния, Венгрия, В мире
Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом

Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, освобождавших Молдавию от фашизма

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в телеграм-канале в 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые сражались за страну.
"Сегодня, 24 августа, мы отмечаем 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков в рамках Ясско-Кишиневской операции. Вызывает сожаление то, что в настоящее время подвиг солдат-освободителей пытаются обесценить, что предпринимаются попытки переписать историю, предав забвению эти славные страницы летописи нашей страны", - написал Додон.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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Он заявил, что помнить о подвиге прадедов и дедов, благодаря которым люди живут под мирным небом, — это священный долг.
«
"Искренне поздравляю с этим знаменательным днем ветеранов Великой Отечественной войны, их детей, внуков, правнуков, каждого, кому дорога память об этом событии. Сегодня мы также вспоминаем павших в ожесточенных боях героев, ценой своей жизни освободивших наш родной край. Вечная память и вечная слава героям-освободителям", - добавил Додон.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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