https://ria.ru/20230824/dodon-1891889643.html

Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом

Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом - РИА Новости, 24.08.2023

Додон осудил попытки обесценить подвиг солдат, боровшихся с фашизмом

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в телеграм-канале в 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков осудил попытки переписать историю и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:33

2023-08-24T08:33

2023-08-24T08:33

игорь додон

молдавия

румыния

венгрия

в мире

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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в телеграм-канале в 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков осудил попытки переписать историю и обесценить подвиг солдат, которые сражались за страну. "Сегодня, 24 августа, мы отмечаем 79-ю годовщину освобождения Молдавии от фашистских захватчиков в рамках Ясско-Кишиневской операции. Вызывает сожаление то, что в настоящее время подвиг солдат-освободителей пытаются обесценить, что предпринимаются попытки переписать историю, предав забвению эти славные страницы летописи нашей страны", - написал Додон. Он заявил, что помнить о подвиге прадедов и дедов, благодаря которым люди живут под мирным небом, — это священный долг. "Искренне поздравляю с этим знаменательным днем ветеранов Великой Отечественной войны, их детей, внуков, правнуков, каждого, кому дорога память об этом событии. Сегодня мы также вспоминаем павших в ожесточенных боях героев, ценой своей жизни освободивших наш родной край. Вечная память и вечная слава героям-освободителям", - добавил Додон. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230807/moldaviya-1888729031.html

https://ria.ru/20230506/pochesti-1870174725.html

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь додон, молдавия, румыния, венгрия, в мире