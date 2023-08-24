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В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль - РИА Новости, 24.08.2023
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09:31 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/dirizhabl-1891897466.html
В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль
В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль - РИА Новости, 24.08.2023
В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль
Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал работу над проектом создания ветроустойчивого дирижабля для грузоперевозок в труднодоступные районы страны и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:31
2023-08-24T09:31
экономика
технологии
россия
фонд перспективных исследований
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НОВОСИБИРСК, 24 авг – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал работу над проектом создания ветроустойчивого дирижабля для грузоперевозок в труднодоступные районы страны и освоения новых месторождений полезных ископаемых, сообщил в четверг руководитель проектной группы воздушных средств ФПИ Ян Чибисов. Согласно его презентации на форуме "Технопром-2023", ветроустойчивый дирижабль "Шкипер" длиной в 100 метров сможет с оптимальной загрузкой 33 тонн груза летать на расстояния до 3 тысяч километров. При этом его максимальная грузоподъемность – 60 тонн. Максимальная скорость у земли – 206 километров в час. "Сейчас в фонде только пошел аванпроект. Пока это только зачаточная история. К нам обратились логистики, которые занимаются северным завозом. Они предложили решение с циклическими движителями. Здесь главная история – это ветроустойчивость. То есть нужно сделать дирижабль настолько же эксплуатационно-пригодным или хотя бы довести до уровня вертолетной техники по ветровым нагрузкам", - рассказал Чибисов. По его словам, дирижабль имеет "вполне определенную цель" доставки грузов в отдаленные территории в масштабе как отдельных регионов, так и страны в целом. "Здесь самое главное – грузоподъемность. Причем это решение никак не пересекается и не умаляет аэродромные решения, а исключительно для обеспечения развития… Обеспечения создания и развития нефтегазового комплекса там, где сейчас просто такая возможность отсутствует. Таких на самом деле месторождений много, которые разведаны, но не осваиваются по причине отсутствия доступности", - сказал представитель ФПИ. Он отметил, что северный завоз с использованием такого дирижабля был бы гораздо эффективнее.
https://ria.ru/20200220/1564989784.html
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экономика, технологии, россия, фонд перспективных исследований
Экономика, Технологии, Россия, Фонд перспективных исследований
В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль

В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль для грузоперевозок

© AFP 2023 / Justin Tallis Дирижабль
Дирижабль - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / Justin Tallis
Дирижабль. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 авг – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал работу над проектом создания ветроустойчивого дирижабля для грузоперевозок в труднодоступные районы страны и освоения новых месторождений полезных ископаемых, сообщил в четверг руководитель проектной группы воздушных средств ФПИ Ян Чибисов.
Согласно его презентации на форуме "Технопром-2023", ветроустойчивый дирижабль "Шкипер" длиной в 100 метров сможет с оптимальной загрузкой 33 тонн груза летать на расстояния до 3 тысяч километров. При этом его максимальная грузоподъемность – 60 тонн. Максимальная скорость у земли – 206 километров в час.
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"Сейчас в фонде только пошел аванпроект. Пока это только зачаточная история. К нам обратились логистики, которые занимаются северным завозом. Они предложили решение с циклическими движителями. Здесь главная история – это ветроустойчивость. То есть нужно сделать дирижабль настолько же эксплуатационно-пригодным или хотя бы довести до уровня вертолетной техники по ветровым нагрузкам", - рассказал Чибисов.
По его словам, дирижабль имеет "вполне определенную цель" доставки грузов в отдаленные территории в масштабе как отдельных регионов, так и страны в целом.
"Здесь самое главное – грузоподъемность. Причем это решение никак не пересекается и не умаляет аэродромные решения, а исключительно для обеспечения развития… Обеспечения создания и развития нефтегазового комплекса там, где сейчас просто такая возможность отсутствует. Таких на самом деле месторождений много, которые разведаны, но не осваиваются по причине отсутствия доступности", - сказал представитель ФПИ.
Он отметил, что северный завоз с использованием такого дирижабля был бы гораздо эффективнее.
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Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного
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ЭкономикаТехнологииРоссияФонд перспективных исследований
 
 
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