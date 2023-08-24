https://ria.ru/20230824/dirizhabl-1891897466.html

В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль

В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль - РИА Новости, 24.08.2023

В России хотят создать ветроустойчивый дирижабль

Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал работу над проектом создания ветроустойчивого дирижабля для грузоперевозок в труднодоступные районы страны и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:31

2023-08-24T09:31

2023-08-24T09:31

экономика

технологии

россия

фонд перспективных исследований

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НОВОСИБИРСК, 24 авг – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал работу над проектом создания ветроустойчивого дирижабля для грузоперевозок в труднодоступные районы страны и освоения новых месторождений полезных ископаемых, сообщил в четверг руководитель проектной группы воздушных средств ФПИ Ян Чибисов. Согласно его презентации на форуме "Технопром-2023", ветроустойчивый дирижабль "Шкипер" длиной в 100 метров сможет с оптимальной загрузкой 33 тонн груза летать на расстояния до 3 тысяч километров. При этом его максимальная грузоподъемность – 60 тонн. Максимальная скорость у земли – 206 километров в час. "Сейчас в фонде только пошел аванпроект. Пока это только зачаточная история. К нам обратились логистики, которые занимаются северным завозом. Они предложили решение с циклическими движителями. Здесь главная история – это ветроустойчивость. То есть нужно сделать дирижабль настолько же эксплуатационно-пригодным или хотя бы довести до уровня вертолетной техники по ветровым нагрузкам", - рассказал Чибисов. По его словам, дирижабль имеет "вполне определенную цель" доставки грузов в отдаленные территории в масштабе как отдельных регионов, так и страны в целом. "Здесь самое главное – грузоподъемность. Причем это решение никак не пересекается и не умаляет аэродромные решения, а исключительно для обеспечения развития… Обеспечения создания и развития нефтегазового комплекса там, где сейчас просто такая возможность отсутствует. Таких на самом деле месторождений много, которые разведаны, но не осваиваются по причине отсутствия доступности", - сказал представитель ФПИ. Он отметил, что северный завоз с использованием такого дирижабля был бы гораздо эффективнее.

https://ria.ru/20200220/1564989784.html

https://ria.ru/20200122/1563703582.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, фонд перспективных исследований