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В Калуге возбудили уголовное дело после ДТП на остановке - РИА Новости, 24.08.2023
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16:36 24.08.2023 (обновлено: 16:37 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/delo-1892034089.html
В Калуге возбудили уголовное дело после ДТП на остановке
В Калуге возбудили уголовное дело после ДТП на остановке - РИА Новости, 24.08.2023
В Калуге возбудили уголовное дело после ДТП на остановке
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, сбившего 10 человек на остановке в Калуге, сообщает прокуратура Калужской области. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:36
2023-08-24T16:37
происшествия
калуга
владислав шапша
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, сбившего 10 человек на остановке в Калуге, сообщает прокуратура Калужской области. "В отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УКРФ, расследование которого взято на контроль прокуратуры", - говорится в сообщении. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы. В прокуратуре Калужской области уточнили РИА Новости, что в настоящий момент мужчина проходит медицинское освидетельствование, пока нет оснований говорить - был ли он пьян или трезв в момент аварии. ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. По его словам, один человек - в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. По данным Шапши, двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо. Еще четверых осмотрели на месте, от госпитализации они отказались.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, калуга, владислав шапша, калужская область
Происшествия, Калуга, Владислав Шапша, Калужская область
В Калуге возбудили уголовное дело после ДТП на остановке

В Калуге возбудили дело против водителя машины, сбившего 10 человек на остановке

© Фото очевидцаМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге
© Фото очевидца
Место ДТП в Калуге
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, сбившего 10 человек на остановке в Калуге, сообщает прокуратура Калужской области.
«
"В отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УКРФ, расследование которого взято на контроль прокуратуры", - говорится в сообщении.
Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
В прокуратуре Калужской области уточнили РИА Новости, что в настоящий момент мужчина проходит медицинское освидетельствование, пока нет оснований говорить - был ли он пьян или трезв в момент аварии.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей.
По его словам, один человек - в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. По данным Шапши, двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо. Еще четверых осмотрели на месте, от госпитализации они отказались.
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