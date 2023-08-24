https://ria.ru/20230824/delo-1892034089.html

В Калуге возбудили уголовное дело после ДТП на остановке

В Калуге возбудили уголовное дело после ДТП на остановке - РИА Новости, 24.08.2023

В Калуге возбудили уголовное дело после ДТП на остановке

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, сбившего 10 человек на остановке в Калуге, сообщает прокуратура Калужской области. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:36

2023-08-24T16:36

2023-08-24T16:37

происшествия

калуга

владислав шапша

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, сбившего 10 человек на остановке в Калуге, сообщает прокуратура Калужской области. "В отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УКРФ, расследование которого взято на контроль прокуратуры", - говорится в сообщении. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы. В прокуратуре Калужской области уточнили РИА Новости, что в настоящий момент мужчина проходит медицинское освидетельствование, пока нет оснований говорить - был ли он пьян или трезв в момент аварии. ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей. По его словам, один человек - в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. По данным Шапши, двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо. Еще четверых осмотрели на месте, от госпитализации они отказались.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

калуга

калужская область

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происшествия, калуга, владислав шапша, калужская область