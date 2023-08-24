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Против уральца, взявшего в заложники жену и ребенка, завели уголовное дело - РИА Новости, 24.08.2023
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09:57 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/delo-1891902743.html
Против уральца, взявшего в заложники жену и ребенка, завели уголовное дело
Против уральца, взявшего в заложники жену и ребенка, завели уголовное дело - РИА Новости, 24.08.2023
Против уральца, взявшего в заложники жену и ребенка, завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении жителя Нижнего Тагила, который взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:57
2023-08-24T09:57
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении жителя Нижнего Тагила, который взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее местный портал E1.RU писал, что житель Нижнего Тагила около недели держал в заложниках свою жену и ребенка, угрожая им ножом и пистолетом. Он забрал у женщины телефон, но та чудом смогла отправить СМС своим родственникам, которые вызвали полицию. По данным МВД, правоохранителям пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. "Когда пострадавшая сумела отправить тревожное сообщение, родственники вызвали полицию, в итоге женщина и ребенок были освобождены. По этому факту… в отношении мужчины, 1994 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Как уточнял ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, женщина вышла замуж за фигуранта полгода назад. Пистолет, которым мужчина угрожал жене, оказался не боевым, а пневматическим. Представитель полиции добавил, что дебошир состоит на учете у врача-психиатра, ранее он был судим за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. Женщине и ребенку после освобождения медицинская помощь и госпитализация им не потребовались.
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нижний тагил
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
Против уральца, взявшего в заложники жену и ребенка, завели уголовное дело

В Нижнем Тагиле завели дело против мужчины, взявшего в заложники жену и ребенка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении жителя Нижнего Тагила, который взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее местный портал E1.RU писал, что житель Нижнего Тагила около недели держал в заложниках свою жену и ребенка, угрожая им ножом и пистолетом. Он забрал у женщины телефон, но та чудом смогла отправить СМС своим родственникам, которые вызвали полицию. По данным МВД, правоохранителям пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом.
"Когда пострадавшая сумела отправить тревожное сообщение, родственники вызвали полицию, в итоге женщина и ребенок были освобождены. По этому факту… в отношении мужчины, 1994 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Как уточнял ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, женщина вышла замуж за фигуранта полгода назад. Пистолет, которым мужчина угрожал жене, оказался не боевым, а пневматическим. Представитель полиции добавил, что дебошир состоит на учете у врача-психиатра, ранее он был судим за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. Женщине и ребенку после освобождения медицинская помощь и госпитализация им не потребовались.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская область
 
 
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