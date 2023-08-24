https://ria.ru/20230824/delo-1891902743.html

Против уральца, взявшего в заложники жену и ребенка, завели уголовное дело

Против уральца, взявшего в заложники жену и ребенка, завели уголовное дело - РИА Новости, 24.08.2023

Против уральца, взявшего в заложники жену и ребенка, завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении жителя Нижнего Тагила, который взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:57

2023-08-24T09:57

2023-08-24T09:57

происшествия

нижний тагил

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении жителя Нижнего Тагила, который взял в заложники жену и ее семилетнего ребенка, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее местный портал E1.RU писал, что житель Нижнего Тагила около недели держал в заложниках свою жену и ребенка, угрожая им ножом и пистолетом. Он забрал у женщины телефон, но та чудом смогла отправить СМС своим родственникам, которые вызвали полицию. По данным МВД, правоохранителям пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. "Когда пострадавшая сумела отправить тревожное сообщение, родственники вызвали полицию, в итоге женщина и ребенок были освобождены. По этому факту… в отношении мужчины, 1994 года рождения, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Как уточнял ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, женщина вышла замуж за фигуранта полгода назад. Пистолет, которым мужчина угрожал жене, оказался не боевым, а пневматическим. Представитель полиции добавил, что дебошир состоит на учете у врача-психиатра, ранее он был судим за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. Женщине и ребенку после освобождения медицинская помощь и госпитализация им не потребовались.

https://ria.ru/20230824/trifonovskie-1891878107.html

нижний тагил

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижний тагил, свердловская область