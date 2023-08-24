https://ria.ru/20230824/dardanelly-1891888083.html

В проливе Дарданеллы приостановили движение судов

В проливе Дарданеллы приостановили движение судов - РИА Новости, 24.08.2023

В проливе Дарданеллы приостановили движение судов

Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за мер по ликвидации лесных пожаров на северо-западе Турции, сообщила турецкая служба РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:13

2023-08-24T08:13

2023-08-24T08:28

в мире

дарданеллы

турция

чанаккале (провинция)

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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за мер по ликвидации лесных пожаров на северо-западе Турции, сообщила турецкая служба береговой охраны.Крупный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале, продолжается уже более суток, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы."В связи с лесным пожаром в Чанаккале движение судов в проливе Дарданеллы с 03.00 ночи было временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230823/tankery-1891647816.html

дарданеллы

турция

чанаккале (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дарданеллы, турция, чанаккале (провинция)