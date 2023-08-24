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В проливе Дарданеллы приостановили движение судов - РИА Новости, 24.08.2023
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08:13 24.08.2023 (обновлено: 08:28 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/dardanelly-1891888083.html
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов - РИА Новости, 24.08.2023
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов
Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за мер по ликвидации лесных пожаров на северо-западе Турции, сообщила турецкая служба РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:13
2023-08-24T08:28
в мире
дарданеллы
турция
чанаккале (провинция)
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АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за мер по ликвидации лесных пожаров на северо-западе Турции, сообщила турецкая служба береговой охраны.Крупный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале, продолжается уже более суток, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы."В связи с лесным пожаром в Чанаккале движение судов в проливе Дарданеллы с 03.00 ночи было временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230823/tankery-1891647816.html
дарданеллы
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в мире, дарданеллы, турция, чанаккале (провинция)
В мире, Дарданеллы, Турция, Чанаккале (провинция)
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов

В проливе Дарданеллы приостановили движение судов в обоих направлениях

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за мер по ликвидации лесных пожаров на северо-западе Турции, сообщила турецкая служба береговой охраны.
Крупный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале, продолжается уже более суток, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
"В связи с лесным пожаром в Чанаккале движение судов в проливе Дарданеллы с 03.00 ночи было временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
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В миреДарданеллыТурцияЧанаккале (провинция)
 
 
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