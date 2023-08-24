https://ria.ru/20230824/dardanelly-1891888083.html
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов - РИА Новости, 24.08.2023
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов
Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за мер по ликвидации лесных пожаров на северо-западе Турции, сообщила турецкая служба РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:13
2023-08-24T08:13
2023-08-24T08:28
в мире
дарданеллы
турция
чанаккале (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9d95e4a648df7129cfb2c4578b428314.jpg
АНКАРА, 24 авг – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за мер по ликвидации лесных пожаров на северо-западе Турции, сообщила турецкая служба береговой охраны.Крупный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Чанаккале, продолжается уже более суток, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы."В связи с лесным пожаром в Чанаккале движение судов в проливе Дарданеллы с 03.00 ночи было временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230823/tankery-1891647816.html
дарданеллы
турция
чанаккале (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fd4690db4f022354be1108690f7f5592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарданеллы, турция, чанаккале (провинция)
В мире, Дарданеллы, Турция, Чанаккале (провинция)
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов в обоих направлениях