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Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023
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20:43 24.08.2023 (обновлено: 20:47 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/chp-1892089580.html
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС
Президент России Владимир Путин поручил властям Херсонской области помогать семьям, пострадавшим при прорыве Каховской ГЭС, восстанавливать жилье, решать... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:43
2023-08-24T20:47
жилье
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
россия
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям Херсонской области помогать семьям, пострадавшим при прорыве Каховской ГЭС, восстанавливать жилье, решать вопросы стройматериалов, транспорта и документов. "Надо помогать восстанавливать жилье, потому что ну хорошо, деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, ну много очень вопросов, по документам наверняка очень много вопросов", - заявил Путин на встрече с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Он отметил, что необходимо внимательно подойти к каждой пострадавшей семье.
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жилье, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, россия
Жилье, Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо, Россия
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС

Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям Херсонской области помогать семьям, пострадавшим при прорыве Каховской ГЭС, восстанавливать жилье, решать вопросы стройматериалов, транспорта и документов.
«
"Надо помогать восстанавливать жилье, потому что ну хорошо, деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, ну много очень вопросов, по документам наверняка очень много вопросов", - заявил Путин на встрече с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо.
Он отметил, что необходимо внимательно подойти к каждой пострадавшей семье.
Сальдо о возобновлении паромной переправы до Турции, чтобы транспортировать зерно - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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Вчера, 20:39
 
ЖильеХерсонская областьВладимир ПутинВладимир СальдоРоссия
 
 
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