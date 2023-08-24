https://ria.ru/20230824/chp-1892089580.html

Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС

Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023

Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил властям Херсонской области помогать семьям, пострадавшим при прорыве Каховской ГЭС, восстанавливать жилье, решать... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:43

2023-08-24T20:43

2023-08-24T20:47

жилье

херсонская область

владимир путин

владимир сальдо

россия

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям Херсонской области помогать семьям, пострадавшим при прорыве Каховской ГЭС, восстанавливать жилье, решать вопросы стройматериалов, транспорта и документов. "Надо помогать восстанавливать жилье, потому что ну хорошо, деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, ну много очень вопросов, по документам наверняка очень много вопросов", - заявил Путин на встрече с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Он отметил, что необходимо внимательно подойти к каждой пострадавшей семье.

https://ria.ru/20230824/saldo-1892088994.html

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жилье, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, россия