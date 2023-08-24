https://ria.ru/20230824/chp-1892089580.html
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС
Президент России Владимир Путин поручил властям Херсонской области помогать семьям, пострадавшим при прорыве Каховской ГЭС, восстанавливать жилье, решать... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:43
2023-08-24T20:43
2023-08-24T20:47
жилье
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892090107_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_c0867d25eb7e91f899e2f3e25d990bf3.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям Херсонской области помогать семьям, пострадавшим при прорыве Каховской ГЭС, восстанавливать жилье, решать вопросы стройматериалов, транспорта и документов. "Надо помогать восстанавливать жилье, потому что ну хорошо, деньги деньгами, но еще стройматериалы там, транспорт, ну много очень вопросов, по документам наверняка очень много вопросов", - заявил Путин на встрече с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Он отметил, что необходимо внимательно подойти к каждой пострадавшей семье.
https://ria.ru/20230824/saldo-1892088994.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892090107_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_11cf3ea54509698c86ea79a47dce6b94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо, россия
Жилье, Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо, Россия
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на Каховской ГЭС