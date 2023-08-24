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Украина ищет средства для бюджета на 2024 год, ситуация сложная - РИА Новости, 24.08.2023
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21:40 24.08.2023 (обновлено: 23:34 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/byudzhet-1892097597.html
Украина ищет средства для бюджета на 2024 год, ситуация сложная
Украина ищет средства для бюджета на 2024 год, ситуация сложная - РИА Новости, 24.08.2023
Украина ищет средства для бюджета на 2024 год, ситуация сложная
Вопрос финансирования госбюджета на 2024 год не закрыт, правительство находится в" сложной ситуации", поскольку нет договоренностей с партнерами о... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:40
2023-08-24T23:34
украина
сергей марченко
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вопрос финансирования госбюджета на 2024 год не закрыт, правительство находится в" сложной ситуации", поскольку нет договоренностей с партнерами о предоставлении новых пакетов финансовой помощи, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. "Мы обязаны обеспечить, в первую очередь, финансово военнослужащих,... вооружением, техникой. На этот год в бюджете запланирована сумма 1,6 триллиона гривен (43,3 миллиарда долларов), это самая большая статья расходов, которая идет на сектор безопасности и обороны, это больше налогов, которые мы собираем. И поэтому мы сейчас в сложном положении, постоянно ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти необходимые расходы", - заявил Марченко в эфире национального телемарафона. По его словам, если говорить о бюджете на 2024 год, ситуация является неопределенной, поскольку "никто ничего не обещал". Он подчеркнул, что минфин уже ведет переговоры с партнерами по формированию новых пакетов финансовой помощи на 2024 год. "Еще рано говорить о каких-то окончательных цифрах... Есть понимание, каким образом мы будем готовить бюджет, понимание наших потребностей. Единственное, что точно можно сказать по расходам на сектор безопасности и обороны точно не будут ниже этого года", - подытожил чиновник. Ранее Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230816/byudzhet-1890418666.html
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украина, сергей марченко
Украина, Сергей Марченко
Украина ищет средства для бюджета на 2024 год, ситуация сложная

Власти Украины ищут средства для бюджета 2024 год, гарантий от доноров пока нет

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вопрос финансирования госбюджета на 2024 год не закрыт, правительство находится в" сложной ситуации", поскольку нет договоренностей с партнерами о предоставлении новых пакетов финансовой помощи, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
«
"Мы обязаны обеспечить, в первую очередь, финансово военнослужащих,... вооружением, техникой. На этот год в бюджете запланирована сумма 1,6 триллиона гривен (43,3 миллиарда долларов), это самая большая статья расходов, которая идет на сектор безопасности и обороны, это больше налогов, которые мы собираем. И поэтому мы сейчас в сложном положении, постоянно ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти необходимые расходы", - заявил Марченко в эфире национального телемарафона.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минфин Украины: треть бюджета уходит на зарплаты и содержание военных
16 августа, 15:22
По его словам, если говорить о бюджете на 2024 год, ситуация является неопределенной, поскольку "никто ничего не обещал". Он подчеркнул, что минфин уже ведет переговоры с партнерами по формированию новых пакетов финансовой помощи на 2024 год.
«
"Еще рано говорить о каких-то окончательных цифрах... Есть понимание, каким образом мы будем готовить бюджет, понимание наших потребностей. Единственное, что точно можно сказать по расходам на сектор безопасности и обороны точно не будут ниже этого года", - подытожил чиновник.
Ранее Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год
14 августа, 18:19
 
УкраинаСергей Марченко
 
 
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