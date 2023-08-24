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Лесхозы Бурятии отправили древесину в зону СВО
Лесхозы Бурятии отправили древесину в зону СВО - РИА Новости, 24.08.2023
Лесхозы Бурятии отправили древесину в зону СВО
Сотрудники трех лесхозов Бурятии отправили около 80 кубометров древесины бойцам СВО для строительства блиндажей и устройства окопов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:15
2023-08-24T11:15
2023-08-24T11:15
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УЛАН-УДЭ, 24 авг – РИА Новости. Сотрудники трех лесхозов Бурятии отправили около 80 кубометров древесины бойцам СВО для строительства блиндажей и устройства окопов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. "Сотрудники Заудинского, Бичурского и Мухоршибирского лесхозов отправили древесину на СВО, которую наши бойцы используют для постройки блиндажей и окопных сооружений. Мухоршибирским лесхозом было отправлено 36 кубометров бруса, а Бичурским и Заудинским - 42 кубометра круглого леса", - говорится в сообщении. Отмечается, что лесники Бурятии оказывают помощь не только бойцам, участвующим в СВО, но и их семьям. По словам руководителя Мухоршибирского лесхоза Евгения Шайдурова, в непростое для страны время, когда миллионы людей объединились, чтобы поддержать бойцов на передовой в зоне СВО, они решили отправить древесину. Он отметил, что на фронте любая поддержка, будь то вещи, предметы быта и даже доброе слово, имеет огромную ценность. "Мы отправляем древесину для строительства блиндажей и гордимся, что можем поддержать наших бойцов и помочь им", - приводятся в сообщении слова Шайдурова.
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891805543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность
Надежные люди, Безопасность
Лесхозы Бурятии отправили древесину в зону СВО
Почти 80 кубов древесины отправили лесхозы Бурятии в зону СВО
УЛАН-УДЭ, 24 авг – РИА Новости. Сотрудники трех лесхозов Бурятии отправили около 80 кубометров древесины бойцам СВО для строительства блиндажей и устройства окопов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
"Сотрудники Заудинского, Бичурского и Мухоршибирского лесхозов отправили древесину на СВО, которую наши бойцы используют для постройки блиндажей и окопных сооружений. Мухоршибирским лесхозом было отправлено 36 кубометров бруса, а Бичурским и Заудинским - 42 кубометра круглого леса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что лесники Бурятии оказывают помощь не только бойцам, участвующим в СВО, но и их семьям.
По словам руководителя Мухоршибирского лесхоза Евгения Шайдурова, в непростое для страны время, когда миллионы людей объединились, чтобы поддержать бойцов на передовой в зоне СВО, они решили отправить древесину. Он отметил, что на фронте любая поддержка, будь то вещи, предметы быта и даже доброе слово, имеет огромную ценность. "Мы отправляем древесину для строительства блиндажей и гордимся, что можем поддержать наших бойцов и помочь им", - приводятся в сообщении слова Шайдурова.
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