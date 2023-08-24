https://ria.ru/20230824/buryatiya-1891925079.html

Лесхозы Бурятии отправили древесину в зону СВО

Лесхозы Бурятии отправили древесину в зону СВО - РИА Новости, 24.08.2023

Лесхозы Бурятии отправили древесину в зону СВО

Сотрудники трех лесхозов Бурятии отправили около 80 кубометров древесины бойцам СВО для строительства блиндажей и устройства окопов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:15

2023-08-24T11:15

2023-08-24T11:15

надежные люди

безопасность

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УЛАН-УДЭ, 24 авг – РИА Новости. Сотрудники трех лесхозов Бурятии отправили около 80 кубометров древесины бойцам СВО для строительства блиндажей и устройства окопов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. "Сотрудники Заудинского, Бичурского и Мухоршибирского лесхозов отправили древесину на СВО, которую наши бойцы используют для постройки блиндажей и окопных сооружений. Мухоршибирским лесхозом было отправлено 36 кубометров бруса, а Бичурским и Заудинским - 42 кубометра круглого леса", - говорится в сообщении. Отмечается, что лесники Бурятии оказывают помощь не только бойцам, участвующим в СВО, но и их семьям. По словам руководителя Мухоршибирского лесхоза Евгения Шайдурова, в непростое для страны время, когда миллионы людей объединились, чтобы поддержать бойцов на передовой в зоне СВО, они решили отправить древесину. Он отметил, что на фронте любая поддержка, будь то вещи, предметы быта и даже доброе слово, имеет огромную ценность. "Мы отправляем древесину для строительства блиндажей и гордимся, что можем поддержать наших бойцов и помочь им", - приводятся в сообщении слова Шайдурова.

https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891805543.html

https://ria.ru/20230818/pomosch-1890741102.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность