https://ria.ru/20230824/bukhanka-1891884317.html

Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО

Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 24.08.2023

Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО

Многодетный житель села Муравей в Башкирии Дмитрий Иванов с односельчанами купили автомобиль повышенной проходимости и отправил землякам - участникам... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:17

2023-08-24T07:17

2023-08-24T13:19

надежные люди

стерлитамакский район

общество

дмитрий иванов

евгения волкова (биатлонистка)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УФА, 24 авг - РИА Новости. Многодетный житель села Муравей в Башкирии Дмитрий Иванов с односельчанами купили автомобиль повышенной проходимости и отправил землякам - участникам спецоперации, сообщил глава Стерлитамакского района Евгений Волков. В своем телеграм-канале Волков рассказал, что жители района продолжают максимально поддерживать бойцов специальной военной операции. "В деревне Муравей местный активист, староста, глава многодетной семьи Дмитрий Иванов инициировал приобретение и отправку на передовую автомобиля повышенной проходимости для нужд участников спецоперации", - написал Волков и выразил благодарность сельчанам за активную гражданскую позицию, неравнодушие и действенную помощь. В администрации Стерлитамакского района РИА Новости рассказали, что Иванов с родными решили приобрести автомобиль по просьбе дяди, который сейчас находится в зоне спецоперации. Средства на УАЗ собирали родные, друзья и односельчане. "Дмитрий - профессиональный автослесарь, он лично доработал внутренние узлы и механизмы автомобиля, усовершенствовал техническое состояние. Бойцам автомобиль своим ходом доставит Сергей Болышев. В автомобиль погрузили необходимые комплектующие, новый аккумулятор, масла, антифриз, домкрат, сменные фильтры и комплект резины. Также подготовили посылки для бойцов", - сообщили в районной мэрии.

https://ria.ru/20230816/garmonika-1890409727.html

https://ria.ru/20230823/pomosch-1891685178.html

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стерлитамакский район, общество, дмитрий иванов, евгения волкова (биатлонистка), ульяновский автомобильный завод (уаз)