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Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 24.08.2023
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07:17 24.08.2023 (обновлено: 13:19 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/bukhanka-1891884317.html
Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО
Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 24.08.2023
Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО
Многодетный житель села Муравей в Башкирии Дмитрий Иванов с односельчанами купили автомобиль повышенной проходимости и отправил землякам - участникам... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:17
2023-08-24T13:19
надежные люди
стерлитамакский район
общество
дмитрий иванов
евгения волкова (биатлонистка)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УФА, 24 авг - РИА Новости. Многодетный житель села Муравей в Башкирии Дмитрий Иванов с односельчанами купили автомобиль повышенной проходимости и отправил землякам - участникам спецоперации, сообщил глава Стерлитамакского района Евгений Волков. В своем телеграм-канале Волков рассказал, что жители района продолжают максимально поддерживать бойцов специальной военной операции. "В деревне Муравей местный активист, староста, глава многодетной семьи Дмитрий Иванов инициировал приобретение и отправку на передовую автомобиля повышенной проходимости для нужд участников спецоперации", - написал Волков и выразил благодарность сельчанам за активную гражданскую позицию, неравнодушие и действенную помощь. В администрации Стерлитамакского района РИА Новости рассказали, что Иванов с родными решили приобрести автомобиль по просьбе дяди, который сейчас находится в зоне спецоперации. Средства на УАЗ собирали родные, друзья и односельчане. "Дмитрий - профессиональный автослесарь, он лично доработал внутренние узлы и механизмы автомобиля, усовершенствовал техническое состояние. Бойцам автомобиль своим ходом доставит Сергей Болышев. В автомобиль погрузили необходимые комплектующие, новый аккумулятор, масла, антифриз, домкрат, сменные фильтры и комплект резины. Также подготовили посылки для бойцов", - сообщили в районной мэрии.
https://ria.ru/20230816/garmonika-1890409727.html
https://ria.ru/20230823/pomosch-1891685178.html
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стерлитамакский район, общество, дмитрий иванов, евгения волкова (биатлонистка), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Стерлитамакский район, Общество, Дмитрий Иванов, Евгения Волкова (биатлонистка), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО

Многодетный житель Башкирии с односельчанами купили "буханку" бойцам в зону СВО

© Фото : Евгений Волков/TelegramЖители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО
Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Евгений Волков/Telegram
Жители Башкирии купили автомобиль для бойцов в зоне СВО
Читать ria.ru в
УФА, 24 авг - РИА Новости. Многодетный житель села Муравей в Башкирии Дмитрий Иванов с односельчанами купили автомобиль повышенной проходимости и отправил землякам - участникам спецоперации, сообщил глава Стерлитамакского района Евгений Волков.
В своем телеграм-канале Волков рассказал, что жители района продолжают максимально поддерживать бойцов специальной военной операции.
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"В деревне Муравей местный активист, староста, глава многодетной семьи Дмитрий Иванов инициировал приобретение и отправку на передовую автомобиля повышенной проходимости для нужд участников спецоперации", - написал Волков и выразил благодарность сельчанам за активную гражданскую позицию, неравнодушие и действенную помощь.
В администрации Стерлитамакского района РИА Новости рассказали, что Иванов с родными решили приобрести автомобиль по просьбе дяди, который сейчас находится в зоне спецоперации. Средства на УАЗ собирали родные, друзья и односельчане.
"Дмитрий - профессиональный автослесарь, он лично доработал внутренние узлы и механизмы автомобиля, усовершенствовал техническое состояние. Бойцам автомобиль своим ходом доставит Сергей Болышев. В автомобиль погрузили необходимые комплектующие, новый аккумулятор, масла, антифриз, домкрат, сменные фильтры и комплект резины. Также подготовили посылки для бойцов", - сообщили в районной мэрии.
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Надежные людиСтерлитамакский районОбществоДмитрий ИвановЕвгения Волкова (биатлонистка)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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