https://ria.ru/20230824/briks-1891941428.html

Главы МИД стран БРИКС подготовят список потенциальных стран-партнеров

Главы МИД стран БРИКС подготовят список потенциальных стран-партнеров - РИА Новости, 24.08.2023

Главы МИД стран БРИКС подготовят список потенциальных стран-партнеров

Лидеры стран БРИКС поручили главам МИД подготовить к следующему саммиту организации список потенциальных стран-партнеров, говорится в декларации, принятой по... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:11

2023-08-24T12:11

2023-08-24T12:11

в мире

йоханнесбург

брикс

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поручили главам МИД подготовить к следующему саммиту организации список потенциальных стран-партнеров, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопию, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. Мы также поручили нашим министрам иностранных дел продолжить разработку модели стран-партнеров БРИКС и списка потенциальных стран-партнеров и представить доклад к следующему саммиту", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20230824/briks-1891939930.html

йоханнесбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йоханнесбург, брикс