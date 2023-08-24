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Главы МИД стран БРИКС подготовят список потенциальных стран-партнеров - РИА Новости, 24.08.2023
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12:11 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891941428.html
Главы МИД стран БРИКС подготовят список потенциальных стран-партнеров
Главы МИД стран БРИКС подготовят список потенциальных стран-партнеров - РИА Новости, 24.08.2023
Главы МИД стран БРИКС подготовят список потенциальных стран-партнеров
Лидеры стран БРИКС поручили главам МИД подготовить к следующему саммиту организации список потенциальных стран-партнеров, говорится в декларации, принятой по... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:11
2023-08-24T12:11
в мире
йоханнесбург
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поручили главам МИД подготовить к следующему саммиту организации список потенциальных стран-партнеров, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопию, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. Мы также поручили нашим министрам иностранных дел продолжить разработку модели стран-партнеров БРИКС и списка потенциальных стран-партнеров и представить доклад к следующему саммиту", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20230824/briks-1891939930.html
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в мире, йоханнесбург, брикс
В мире, Йоханнесбург, БРИКС
Главы МИД стран БРИКС подготовят список потенциальных стран-партнеров

Лидеры БРИКС поручили cdjbv МИД подготовить список потенциальных стран-партнеров

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Лидеры стран БРИКС поручили главам МИД подготовить к следующему саммиту организации список потенциальных стран-партнеров, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопию, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. Мы также поручили нашим министрам иностранных дел продолжить разработку модели стран-партнеров БРИКС и списка потенциальных стран-партнеров и представить доклад к следующему саммиту", - говорится в декларации.
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