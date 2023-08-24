https://ria.ru/20230824/biznes-1892063680.html

Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России

Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России - РИА Новости, 24.08.2023

Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности своего супруга Арво... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:23

2023-08-24T18:23

2023-08-24T18:23

россия

кая каллас

евросоюз

урмас рейнсалу

эстония

европа

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности своего супруга Арво Халлика, ведущего бизнес в России. Накануне портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе, оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку. "Оппозиция делает свое дело - она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", - сказала Каллас порталу Delfi. Глава правительства отметила, что в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Деятельность Stark Logistics в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии. Каллас подчеркнула, что Stark Logistics не нарушила санкций или неписаных правил. Она отметила, что, по словам Арво Халлика, в компании действует внутреннее правило согласно которому при осуществлении перевозок фуры нельзя заправлять в России, чтобы деньги не оставались в РФ. Ряд эстонских политиков выступили с критикой премьера Каллас. По словам лидера оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позорит Эстонию. Политик отметил, что вопрос заключается не в юридической стороне дела (компания Stark Logistics занималась перевозкой грузов, не подпадающих под санкции ЕС), а в этике со стороны главы правительства, которая призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией". Председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк считает, что на фоне продолжающейся войны, ведение бизнеса с Россией невозможно и Кая Каллас, которая была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией, должна объяснить общественности и парламенту, почему она не требует того же от компании, с которой связан ее супруг.

https://ria.ru/20230824/biznes-1891978957.html

https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891755038.html

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россия, кая каллас, евросоюз, урмас рейнсалу, эстония, европа