https://ria.ru/20230824/biznes-1892063680.html
Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России
Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России - РИА Новости, 24.08.2023
Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности своего супруга Арво... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:23
2023-08-24T18:23
2023-08-24T18:23
россия
кая каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности своего супруга Арво Халлика, ведущего бизнес в России. Накануне портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе, оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку. "Оппозиция делает свое дело - она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", - сказала Каллас порталу Delfi. Глава правительства отметила, что в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Деятельность Stark Logistics в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии. Каллас подчеркнула, что Stark Logistics не нарушила санкций или неписаных правил. Она отметила, что, по словам Арво Халлика, в компании действует внутреннее правило согласно которому при осуществлении перевозок фуры нельзя заправлять в России, чтобы деньги не оставались в РФ. Ряд эстонских политиков выступили с критикой премьера Каллас. По словам лидера оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позорит Эстонию. Политик отметил, что вопрос заключается не в юридической стороне дела (компания Stark Logistics занималась перевозкой грузов, не подпадающих под санкции ЕС), а в этике со стороны главы правительства, которая призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией". Председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк считает, что на фоне продолжающейся войны, ведение бизнеса с Россией невозможно и Кая Каллас, которая была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией, должна объяснить общественности и парламенту, почему она не требует того же от компании, с которой связан ее супруг.
https://ria.ru/20230824/biznes-1891978957.html
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россия, кая каллас, евросоюз, урмас рейнсалу, эстония, европа
Россия, Кая Каллас, Евросоюз, Урмас Рейнсалу, Эстония, Европа
Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России
Кая Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России
ХЕЛЬСИНКИ, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку после скандала вокруг предпринимательской деятельности своего супруга Арво Халлика, ведущего бизнес в России.
Накануне портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе, оппозиционные политики требуют от Каллас ухода в отставку.
Премьер Эстонии заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России
«
"Оппозиция делает свое дело - она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", - сказала Каллас порталу Delfi.
Глава правительства отметила, что в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Деятельность Stark Logistics в России была прекращена и сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России, этот процесс находится на завершающей стадии.
Каллас подчеркнула, что Stark Logistics не нарушила санкций или неписаных правил. Она отметила, что, по словам Арво Халлика, в компании действует внутреннее правило согласно которому при осуществлении перевозок фуры нельзя заправлять в России, чтобы деньги не оставались в РФ.
Ряд эстонских политиков выступили с критикой премьера Каллас. По словам лидера оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позорит Эстонию. Политик отметил, что вопрос заключается не в юридической стороне дела (компания Stark Logistics занималась перевозкой грузов, не подпадающих под санкции ЕС), а в этике со стороны главы правительства, которая призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией".
Председатель фракции Центристской партии в парламенте Танель Кийк считает, что на фоне продолжающейся войны, ведение бизнеса с Россией невозможно и Кая Каллас, которая была одной из самых активных сторонниц в Эстонии и в Европе полного прекращения бизнеса с Россией, должна объяснить общественности и парламенту, почему она не требует того же от компании, с которой связан ее супруг.
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