https://ria.ru/20230824/benzin-1891985962.html

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 24.08.2023

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга вновь обновила ценовой рекорд, превысив... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:35

2023-08-24T14:35

2023-08-24T14:35

россия

цены на нефть

аи-95

аи-92

экономика

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга вновь обновила ценовой рекорд, превысив 71 тысячу рублей за тонну, при этом дизельное топливо подешевело, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,11%, до 71 746 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 снизилась на 0,42%, до 62 432 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,56%, до 66 026 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз побила исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну. Стоимость мазута за четверг выросла на 1,66%, до 33 121 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,69%, до 28 522 рублей. Авиакеросин подорожал на 0,56%, до 68 183 рублей за тонну. Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце - дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Позднее значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.

https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html

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россия, цены на нефть, аи-95, аи-92, экономика