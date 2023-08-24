https://ria.ru/20230824/bayden-1891732999.html
"Гавайский" провал Байдена. Украина надоела американцам
"Гавайский" провал Байдена. Украина надоела американцам - РИА Новости, 24.08.2023
"Гавайский" провал Байдена. Украина надоела американцам
Президент США попал под шквал критики из-за его слабой реакции на недавние пожары на Гавайях. Белый дом в глазах и политических оппонентов, и простых... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:00
2023-08-24T08:00
2023-08-24T08:02
в мире
гавайи
украина
сша
джо байден
дональд трамп
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США попал под шквал критики из-за его слабой реакции на недавние пожары на Гавайях. Белый дом в глазах и политических оппонентов, и простых американцев теперь выглядит просто как бесконечно щедрый спонсор Украины. И это вновь ставит под вопрос перспективы второго срока Джо Байдена.Запоздалая реакцияЛесной пожар вспыхнул 8 августа у города Лайхана на острове Мауи — втором по размерам в Гавайском архипелаге. На данный момент официальное число погибших — 115, около тысячи — в списке пропавших без вести. Повреждены здания (включая исторические), сгорели десятки судов в порту. Пострадали и другие населенные пункты.Спасательные работы продолжаются. Именно поисками пропавших оправдывал Байден то, что он не поспешил на Мауи. В сопровождении первой леди он прилетел туда лишь спустя две недели.В Белом доме уверяли, что это связано с нежеланием мешать спасателям, президент якобы держал ситуацию на контроле дистанционно. Но в это время Байден, помимо прочего, навестил родной штат Делавэр — просто отдохнуть. Наконец, утром 21 августа федеральное правительство опубликовало коммюнике, в котором говорилось, что "не только наши молитвы с пострадавшими, но и все активы, которые у нас есть, будут им доступны".Холодный приемНа Гавайях президент с супругой осмотрели разрушения, поговорили с родственниками погибших и пропавших без вести. Однако общение было строго дозированным. Жители Мауи, видимо, уже потеряли надежду на то, что президент удостоит их вниманием. Поэтому встречали его далеко не радушно.Принесли плакаты с антибайденовскими призывами, в том числе с нецензурными выражениями. Причем это соседствовало с лозунгами в поддержку Дональда Трампа, которому грозит арест — вопрос должны решить 24 августа. Тем не менее бывший глава государства многое сказал о Гавайях. И о действующем президенте."Это позор, что Джо Байден отказывается помогать или комментировать трагедию на Мауи, — заявил Трамп еще неделю назад. — Точно так же он вел себя после крушения поезда в Ист-Палестайн". Речь о железнодорожной аварии в штате Огайо 3 февраля этого года. Состав перевозил опасные химикаты. Жертв не было, но Белый дом тоже сильно запоздал с реакцией на инцидент."Слоны" атакуютДля поддержки Гавайев власти выделили по 700 долларов на домохозяйство. В Республиканской партии это сочли издевательством.В социальных сетях известные консервативные обозреватели и политики, в том числе Чарли Кирк и Марджори Тейлор Грин, обвинили Байдена в том, что он больше заботится о загранице, чем о США."Когда вы отправляете Украине 150 миллиардов долларов, не удивляйтесь, что ваша собственная страна в огне, а вашим лидерам все равно", — возмутился Кирк, очень популярный среди "слонов". "Джо Байден: пошлите Украине еще миллиарды! Без комментариев для Мауи", — иронизировала ярая трампистка Тейлор Грин.Продемократические СМИ отмечают: Байден все же не бездействовал. Белый дом сразу заявил о федеральной помощи, в первые дни после катастрофы. Президент, который в то время уже находился в пути, а не отдыхал в Делавэре, дал добро на привлечение к спасательным работам FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям), Национальной гвардии и береговой охраны. Что касается 700 долларов, в Вашингтоне заверили: это лишь первая экстренная мера.Нет пути назадТем не менее от "украинского фактора" Белому дома не отвертеться. Предполагаемый ущерб на Гавайях — шесть миллиардов долларов, сообщил губернатор штата Джош Грин. Немного на фоне помощи Киеву. По словам кандидата в президенты США от Демпартии Роберта Кеннеди — младшего, Украина с прошлого года получила от США 113 миллиардов. И это подтверждает официальная отчетность конгресса.Уже после трагедии на Гавайях, 21 августа, Пентагон объявил о дополнительном пакете военной помощи на 200 миллионов долларов. Эти средства потратят, помимо прочего, на боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. "Поскольку американские граждане в Лахайне и Мауи страдают от гибели людей и потери имущества, президент Джо Байден только что отправил в Киев артиллерийские снаряды", — съязвил Колин Рагг, редактор сайта Trending. А комментаторы под новостными роликами о Гавайях рифмуют Украину с неприличными словами.Даже если демократам удастся сместить акцент с "гавайского провала", например, на уголовное преследование Трампа, рейтингам Байдена это едва ли поможет. Тех, кто не одобряет работу президента, стабильно больше, чем его сторонников.Изменить ситуацию не помог даже масштабный "Закон о снижении инфляции", предполагающий налоговые и медицинские льготы. Теперь же Байден проигрывает не только самому себе, но и ближайшим конкурентам — как от "слонов", так и от однопартийцев-демократов. Тот же Кеннеди-младший незадолго до трагедии на Гавайях задавался вопросом, как можно тратить миллиарды на Украину, пренебрегая интересами американцев. После событий на Мауи эти слова приобретают новый смысл и добавляют сопернику действующего президента предвыборные очки.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гавайи, украина, сша, джо байден, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, Гавайи, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США попал под шквал критики из-за его слабой реакции на недавние пожары на Гавайях. Белый дом в глазах и политических оппонентов, и простых американцев теперь выглядит просто как бесконечно щедрый спонсор Украины. И это вновь ставит под вопрос перспективы второго срока Джо Байдена.
Лесной пожар вспыхнул 8 августа у города Лайхана на острове Мауи — втором по размерам в Гавайском архипелаге. На данный момент официальное число погибших — 115, около тысячи — в списке пропавших без вести. Повреждены здания (включая исторические), сгорели десятки судов в порту. Пострадали и другие населенные пункты.
Спасательные работы продолжаются. Именно поисками пропавших оправдывал Байден то, что он не поспешил на Мауи. В сопровождении первой леди он прилетел туда лишь спустя две недели.
В Белом доме уверяли, что это связано с нежеланием мешать спасателям, президент якобы держал ситуацию на контроле дистанционно. Но в это время Байден, помимо прочего, навестил родной штат Делавэр — просто отдохнуть. Наконец, утром 21 августа федеральное правительство опубликовало коммюнике, в котором говорилось, что "не только наши молитвы с пострадавшими, но и все активы, которые у нас есть, будут им доступны".
На Гавайях президент с супругой осмотрели разрушения, поговорили с родственниками погибших и пропавших без вести. Однако общение было строго дозированным. Жители Мауи, видимо, уже потеряли надежду на то, что президент удостоит их вниманием. Поэтому встречали его далеко не радушно.
Принесли плакаты с антибайденовскими призывами, в том числе с нецензурными выражениями. Причем это соседствовало с лозунгами в поддержку Дональда Трампа, которому грозит арест — вопрос должны решить 24 августа. Тем не менее бывший глава государства многое сказал о Гавайях. И о действующем президенте.
"Это позор, что Джо Байден отказывается помогать или комментировать трагедию на Мауи, — заявил Трамп еще неделю назад. — Точно так же он вел себя после крушения поезда в Ист-Палестайн". Речь о железнодорожной аварии в штате Огайо 3 февраля этого года. Состав перевозил опасные химикаты. Жертв не было, но Белый дом тоже сильно запоздал с реакцией на инцидент.
Для поддержки Гавайев власти выделили по 700 долларов на домохозяйство. В Республиканской партии это сочли издевательством.
В социальных сетях известные консервативные обозреватели и политики, в том числе Чарли Кирк и Марджори Тейлор Грин, обвинили Байдена в том, что он больше заботится о загранице, чем о США.
"Когда вы отправляете Украине 150 миллиардов долларов, не удивляйтесь, что ваша собственная страна в огне, а вашим лидерам все равно", — возмутился Кирк, очень популярный среди "слонов". "Джо Байден: пошлите Украине еще миллиарды! Без комментариев для Мауи", — иронизировала ярая трампистка Тейлор Грин.
Продемократические СМИ отмечают: Байден все же не бездействовал. Белый дом сразу заявил о федеральной помощи, в первые дни после катастрофы. Президент, который в то время уже находился в пути, а не отдыхал в Делавэре, дал добро на привлечение к спасательным работам FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям), Национальной гвардии и береговой охраны. Что касается 700 долларов, в Вашингтоне заверили: это лишь первая экстренная мера.
Тем не менее от "украинского фактора" Белому дома не отвертеться. Предполагаемый ущерб на Гавайях — шесть миллиардов долларов, сообщил губернатор штата Джош Грин. Немного на фоне помощи Киеву. По словам кандидата в президенты США от Демпартии Роберта Кеннеди — младшего, Украина с прошлого года получила от США 113 миллиардов. И это подтверждает официальная отчетность конгресса.
Уже после трагедии на Гавайях, 21 августа, Пентагон объявил о дополнительном пакете военной помощи на 200 миллионов долларов. Эти средства потратят, помимо прочего, на боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. "Поскольку американские граждане в Лахайне и Мауи страдают от гибели людей и потери имущества, президент Джо Байден только что отправил в Киев артиллерийские снаряды", — съязвил Колин Рагг, редактор сайта Trending. А комментаторы под новостными роликами о Гавайях рифмуют Украину с неприличными словами.
Даже если демократам удастся сместить акцент с "гавайского провала", например, на уголовное преследование Трампа, рейтингам Байдена это едва ли поможет. Тех, кто не одобряет работу президента, стабильно больше, чем его сторонников.
Изменить ситуацию не помог даже масштабный "Закон о снижении инфляции", предполагающий налоговые и медицинские льготы. Теперь же Байден проигрывает не только самому себе, но и ближайшим конкурентам — как от "слонов", так и от однопартийцев-демократов. Тот же Кеннеди-младший незадолго до трагедии на Гавайях задавался вопросом, как можно тратить миллиарды на Украину, пренебрегая интересами американцев. После событий на Мауи эти слова приобретают новый смысл и добавляют сопернику действующего президента предвыборные очки.