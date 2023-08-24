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"Гавайский" провал Байдена. Украина надоела американцам

"Гавайский" провал Байдена. Украина надоела американцам - РИА Новости, 24.08.2023

"Гавайский" провал Байдена. Украина надоела американцам

Президент США попал под шквал критики из-за его слабой реакции на недавние пожары на Гавайях. Белый дом в глазах и политических оппонентов, и простых... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:00

2023-08-24T08:00

2023-08-24T08:02

в мире

гавайи

украина

сша

джо байден

дональд трамп

марджори тейлор грин

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент США попал под шквал критики из-за его слабой реакции на недавние пожары на Гавайях. Белый дом в глазах и политических оппонентов, и простых американцев теперь выглядит просто как бесконечно щедрый спонсор Украины. И это вновь ставит под вопрос перспективы второго срока Джо Байдена.Запоздалая реакцияЛесной пожар вспыхнул 8 августа у города Лайхана на острове Мауи — втором по размерам в Гавайском архипелаге. На данный момент официальное число погибших — 115, около тысячи — в списке пропавших без вести. Повреждены здания (включая исторические), сгорели десятки судов в порту. Пострадали и другие населенные пункты.Спасательные работы продолжаются. Именно поисками пропавших оправдывал Байден то, что он не поспешил на Мауи. В сопровождении первой леди он прилетел туда лишь спустя две недели.В Белом доме уверяли, что это связано с нежеланием мешать спасателям, президент якобы держал ситуацию на контроле дистанционно. Но в это время Байден, помимо прочего, навестил родной штат Делавэр — просто отдохнуть. Наконец, утром 21 августа федеральное правительство опубликовало коммюнике, в котором говорилось, что "не только наши молитвы с пострадавшими, но и все активы, которые у нас есть, будут им доступны".Холодный приемНа Гавайях президент с супругой осмотрели разрушения, поговорили с родственниками погибших и пропавших без вести. Однако общение было строго дозированным. Жители Мауи, видимо, уже потеряли надежду на то, что президент удостоит их вниманием. Поэтому встречали его далеко не радушно.Принесли плакаты с антибайденовскими призывами, в том числе с нецензурными выражениями. Причем это соседствовало с лозунгами в поддержку Дональда Трампа, которому грозит арест — вопрос должны решить 24 августа. Тем не менее бывший глава государства многое сказал о Гавайях. И о действующем президенте."Это позор, что Джо Байден отказывается помогать или комментировать трагедию на Мауи, — заявил Трамп еще неделю назад. — Точно так же он вел себя после крушения поезда в Ист-Палестайн". Речь о железнодорожной аварии в штате Огайо 3 февраля этого года. Состав перевозил опасные химикаты. Жертв не было, но Белый дом тоже сильно запоздал с реакцией на инцидент."Слоны" атакуютДля поддержки Гавайев власти выделили по 700 долларов на домохозяйство. В Республиканской партии это сочли издевательством.В социальных сетях известные консервативные обозреватели и политики, в том числе Чарли Кирк и Марджори Тейлор Грин, обвинили Байдена в том, что он больше заботится о загранице, чем о США."Когда вы отправляете Украине 150 миллиардов долларов, не удивляйтесь, что ваша собственная страна в огне, а вашим лидерам все равно", — возмутился Кирк, очень популярный среди "слонов". "Джо Байден: пошлите Украине еще миллиарды! Без комментариев для Мауи", — иронизировала ярая трампистка Тейлор Грин.Продемократические СМИ отмечают: Байден все же не бездействовал. Белый дом сразу заявил о федеральной помощи, в первые дни после катастрофы. Президент, который в то время уже находился в пути, а не отдыхал в Делавэре, дал добро на привлечение к спасательным работам FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям), Национальной гвардии и береговой охраны. Что касается 700 долларов, в Вашингтоне заверили: это лишь первая экстренная мера.Нет пути назадТем не менее от "украинского фактора" Белому дома не отвертеться. Предполагаемый ущерб на Гавайях — шесть миллиардов долларов, сообщил губернатор штата Джош Грин. Немного на фоне помощи Киеву. По словам кандидата в президенты США от Демпартии Роберта Кеннеди — младшего, Украина с прошлого года получила от США 113 миллиардов. И это подтверждает официальная отчетность конгресса.Уже после трагедии на Гавайях, 21 августа, Пентагон объявил о дополнительном пакете военной помощи на 200 миллионов долларов. Эти средства потратят, помимо прочего, на боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. "Поскольку американские граждане в Лахайне и Мауи страдают от гибели людей и потери имущества, президент Джо Байден только что отправил в Киев артиллерийские снаряды", — съязвил Колин Рагг, редактор сайта Trending. А комментаторы под новостными роликами о Гавайях рифмуют Украину с неприличными словами.Даже если демократам удастся сместить акцент с "гавайского провала", например, на уголовное преследование Трампа, рейтингам Байдена это едва ли поможет. Тех, кто не одобряет работу президента, стабильно больше, чем его сторонников.Изменить ситуацию не помог даже масштабный "Закон о снижении инфляции", предполагающий налоговые и медицинские льготы. Теперь же Байден проигрывает не только самому себе, но и ближайшим конкурентам — как от "слонов", так и от однопартийцев-демократов. Тот же Кеннеди-младший незадолго до трагедии на Гавайях задавался вопросом, как можно тратить миллиарды на Украину, пренебрегая интересами американцев. После событий на Мауи эти слова приобретают новый смысл и добавляют сопернику действующего президента предвыборные очки.

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в мире, гавайи, украина, сша, джо байден, дональд трамп, марджори тейлор грин