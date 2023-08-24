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Красноярцы отправили более 20 автомобилей в зону СВО - РИА Новости, 24.08.2023
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Надежные люди
 
12:27 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/avtomobili-1891945863.html
Красноярцы отправили более 20 автомобилей в зону СВО
Красноярцы отправили более 20 автомобилей в зону СВО - РИА Новости, 24.08.2023
Красноярцы отправили более 20 автомобилей в зону СВО
Более 20 автомобилей УАЗ, квадрокоптеры, прицелы и необходимую экипировку передали красноярцы бойцам в зоне СВО, сообщил врио губернатора Красноярского края... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:27
2023-08-24T12:27
надежные люди
красноярский край
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 24 авг – РИА Новости. Более 20 автомобилей УАЗ, квадрокоптеры, прицелы и необходимую экипировку передали красноярцы бойцам в зоне СВО, сообщил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков в своем телеграм-канале. "Отправили очередную партию техники нашим бойцам в зону СВО. Более 20 сов, рации, квадрокоптеры, прицелы и другую экипировку. Все это поможет ребятам на передовой. Наши защитники пусть служат достойно, а мы позаботимся об их семьях", - написал он. В размещенном видеоролике бойцы благодарят за помощь и отмечают, как это важно для выполнения поставленных задач.
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красноярский край, михаил котюков
Надежные люди, Красноярский край, Михаил Котюков
Красноярцы отправили более 20 автомобилей в зону СВО

Губернатор Котюков: красноярцы отправили более 20 автомобилей в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОЯРСК, 24 авг – РИА Новости. Более 20 автомобилей УАЗ, квадрокоптеры, прицелы и необходимую экипировку передали красноярцы бойцам в зоне СВО, сообщил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков в своем телеграм-канале.
"Отправили очередную партию техники нашим бойцам в зону СВО. Более 20 сов, рации, квадрокоптеры, прицелы и другую экипировку. Все это поможет ребятам на передовой. Наши защитники пусть служат достойно, а мы позаботимся об их семьях", - написал он.
В размещенном видеоролике бойцы благодарят за помощь и отмечают, как это важно для выполнения поставленных задач.
Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Военную технику и оборудование передали в зону СВО из Ростовской области
11:38
 
Надежные людиКрасноярский крайМихаил Котюков
 
 
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