https://ria.ru/20230824/avtomobili-1891945863.html

Красноярцы отправили более 20 автомобилей в зону СВО

Красноярцы отправили более 20 автомобилей в зону СВО - РИА Новости, 24.08.2023

Красноярцы отправили более 20 автомобилей в зону СВО

Более 20 автомобилей УАЗ, квадрокоптеры, прицелы и необходимую экипировку передали красноярцы бойцам в зоне СВО, сообщил врио губернатора Красноярского края... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:27

2023-08-24T12:27

2023-08-24T12:27

надежные люди

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 24 авг – РИА Новости. Более 20 автомобилей УАЗ, квадрокоптеры, прицелы и необходимую экипировку передали красноярцы бойцам в зоне СВО, сообщил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков в своем телеграм-канале. "Отправили очередную партию техники нашим бойцам в зону СВО. Более 20 сов, рации, квадрокоптеры, прицелы и другую экипировку. Все это поможет ребятам на передовой. Наши защитники пусть служат достойно, а мы позаботимся об их семьях", - написал он. В размещенном видеоролике бойцы благодарят за помощь и отмечают, как это важно для выполнения поставленных задач.

https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html

красноярский край

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красноярский край, михаил котюков