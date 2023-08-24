Рейтинг@Mail.ru
Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:35 24.08.2023 (обновлено: 11:36 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/avtomobili-1891929953.html
Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО
Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО - РИА Новости, 24.08.2023
Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО
Автомобили для трех подразделений в зоне СВО передали бойцам в Ростове волонтеры "Боевого братства" из Магадана, написал в своем телеграм-канале руководитель... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:35
2023-08-24T11:36
надежные люди
магадан
боевое братство
ростов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881992728_0:92:2940:1746_1920x0_80_0_0_f04cf9d3ef754c2f04407b0ced98196e.jpg
МАГАДАН, 24 авг – РИА Новости. Автомобили для трех подразделений в зоне СВО передали бойцам в Ростове волонтеры "Боевого братства" из Магадана, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского отделения организации Эдуард Козлов. "Несколько месяцев подбирали машины для трех подразделений, работающих на одном направлении. "Ниву" и две "буханки"... Не только мы на фронт такую технику покупаем. Все регионы для своих суетятся. Но наконец-то подобрали машины в нормальном техническом состоянии. Как всегда, провели подготовку: фаркопы, лебедки, багажник - установили кому что нужно. Сегодня машины поставили на учет", - написал Козлов. Он добавил, что магаданские волонтеры доставили в зону СВО уже 14 машин. "Член магаданского "Боевого братства" ветеран войны в Афганистане Руфет Талыбов передал авто нашим воинам, специально приехавшим за ними в Ростов", - добавил Козлов.
https://ria.ru/20230823/pomosch-1891685178.html
магадан
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881992728_516:0:2844:1746_1920x0_80_0_0_3d3505443bbd13be42df2edd880ad556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, боевое братство, ростов
Надежные люди, Магадан, Боевое братство, Ростов
Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО

Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭлектромобиль УАЗ-452
Электромобиль УАЗ-452 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Электромобиль УАЗ-452. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 24 авг – РИА Новости. Автомобили для трех подразделений в зоне СВО передали бойцам в Ростове волонтеры "Боевого братства" из Магадана, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского отделения организации Эдуард Козлов.
"Несколько месяцев подбирали машины для трех подразделений, работающих на одном направлении. "Ниву" и две "буханки"... Не только мы на фронт такую технику покупаем. Все регионы для своих суетятся. Но наконец-то подобрали машины в нормальном техническом состоянии. Как всегда, провели подготовку: фаркопы, лебедки, багажник - установили кому что нужно. Сегодня машины поставили на учет", - написал Козлов.
Он добавил, что магаданские волонтеры доставили в зону СВО уже 14 машин.
"Член магаданского "Боевого братства" ветеран войны в Афганистане Руфет Талыбов передал авто нашим воинам, специально приехавшим за ними в Ростов", - добавил Козлов.
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Из Магадана в зону СВО доставят партию маскировочных сетей
Вчера, 10:54
 
Надежные людиМагаданБоевое братствоРостов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала