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Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО
Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО - РИА Новости, 24.08.2023
Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО
Автомобили для трех подразделений в зоне СВО передали бойцам в Ростове волонтеры "Боевого братства" из Магадана, написал в своем телеграм-канале руководитель... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:35
2023-08-24T11:35
2023-08-24T11:36
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МАГАДАН, 24 авг – РИА Новости. Автомобили для трех подразделений в зоне СВО передали бойцам в Ростове волонтеры "Боевого братства" из Магадана, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского отделения организации Эдуард Козлов. "Несколько месяцев подбирали машины для трех подразделений, работающих на одном направлении. "Ниву" и две "буханки"... Не только мы на фронт такую технику покупаем. Все регионы для своих суетятся. Но наконец-то подобрали машины в нормальном техническом состоянии. Как всегда, провели подготовку: фаркопы, лебедки, багажник - установили кому что нужно. Сегодня машины поставили на учет", - написал Козлов. Он добавил, что магаданские волонтеры доставили в зону СВО уже 14 машин. "Член магаданского "Боевого братства" ветеран войны в Афганистане Руфет Талыбов передал авто нашим воинам, специально приехавшим за ними в Ростов", - добавил Козлов.
https://ria.ru/20230823/pomosch-1891685178.html
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магадан, боевое братство, ростов
Надежные люди, Магадан, Боевое братство, Ростов
Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО
Магаданские волонтеры передали три автомобиля в зону СВО