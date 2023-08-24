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Пушилин оценил ситуацию на Артемовском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/artemovsk-1892080561.html
Пушилин оценил ситуацию на Артемовском направлении
Пушилин оценил ситуацию на Артемовском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
Пушилин оценил ситуацию на Артемовском направлении
По флангам артемовского направления обстановка остается горячей, но ситуация стабилизируется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:35
2023-08-24T19:35
специальная военная операция на украине
россия
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По флангам артемовского направления обстановка остается горячей, но ситуация стабилизируется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ДНР Денис Пушилин. "Горячая точка – артемовское направление, т.е. по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства. Он отметил, что также на рубеже Урожайное – Старомайорское постоянно идут атаки противника, он постоянно пытается закрепиться, но российские войска делают все возможное и невозможное.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
Пушилин оценил ситуацию на Артемовском направлении

Пушилин: обстановка по флангам на Артемовском направлении остается горячей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По флангам артемовского направления обстановка остается горячей, но ситуация стабилизируется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Горячая точка – артемовское направление, т.е. по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства.
Он отметил, что также на рубеже Урожайное – Старомайорское постоянно идут атаки противника, он постоянно пытается закрепиться, но российские войска делают все возможное и невозможное.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная Республика
 
 
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