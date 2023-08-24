https://ria.ru/20230824/artemovsk-1892080561.html

Пушилин оценил ситуацию на Артемовском направлении

Пушилин оценил ситуацию на Артемовском направлении - РИА Новости, 24.08.2023

Пушилин оценил ситуацию на Артемовском направлении

По флангам артемовского направления обстановка остается горячей, но ситуация стабилизируется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:35

2023-08-24T19:35

2023-08-24T19:35

специальная военная операция на украине

россия

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. По флангам артемовского направления обстановка остается горячей, но ситуация стабилизируется, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ДНР Денис Пушилин. "Горячая точка – артемовское направление, т.е. по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства. Он отметил, что также на рубеже Урожайное – Старомайорское постоянно идут атаки противника, он постоянно пытается закрепиться, но российские войска делают все возможное и невозможное.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика