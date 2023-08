Внезапно прославившийся американский рабочий спел про мировую войну

https://ria.ru/20230824/anthony-1891919483.html

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Бывший американский рабочий Оливер Энтони, который внезапно прославивился своими песнями в стиле кантри, презентовал трек "I want to go home" о нахождении на пороге новой мировой войны, сообщает Daily Mail. "Мы на пороге новой мировой войны", – произносит кантри-исполнитель. В акустической балладе Оливер Энтони также рассказывает о тяжелом эмоциональном состоянии. Он жалуется, что от помещения в лечебницу его удерживают только любимый пес и родные стены. Вместе с песней музыкант выпустил и клип, в котором стоит и поет под гитару. Несмотря на простой видеоряд, ролик за первые сутки набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. Слава на рыжеволосого американца обрушилась пару недель назад после выхода композиции "Rich men north of Richmond" ("Богачи к северу от Ричмонда") и клипа на нее. Трек занял первое место в iTunes и чарте синглов Billboard Hot 100, что стало историческим достижением. В издании Billboard отмечают, что Энтони обогнал таких мегазввезд, как Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Дуа Липа и других, а также стал первым начинающим артистом, который достиг верхушки престижного хит-парада без какой-либо предшествующей истории в подобных рейтингах и дополнительной раскрутки. В прошлом Оливер работал на заводе в Виргинии, где в ближайшее время планирует создать небольшую ферму.

