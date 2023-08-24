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Внезапно прославившийся американский рабочий спел про мировую войну
Внезапно прославившийся американский рабочий спел про мировую войну - РИА Новости, 24.08.2023
Внезапно прославившийся американский рабочий спел про мировую войну
Бывший американский рабочий Оливер Энтони, который внезапно прославивился своими песнями в стиле кантри, презентовал трек "I want to go home" о нахождении на... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:16
2023-08-24T11:16
2023-08-24T11:16
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Бывший американский рабочий Оливер Энтони, который внезапно прославивился своими песнями в стиле кантри, презентовал трек "I want to go home" о нахождении на пороге новой мировой войны, сообщает Daily Mail. "Мы на пороге новой мировой войны", – произносит кантри-исполнитель. В акустической балладе Оливер Энтони также рассказывает о тяжелом эмоциональном состоянии. Он жалуется, что от помещения в лечебницу его удерживают только любимый пес и родные стены. Вместе с песней музыкант выпустил и клип, в котором стоит и поет под гитару. Несмотря на простой видеоряд, ролик за первые сутки набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. Слава на рыжеволосого американца обрушилась пару недель назад после выхода композиции "Rich men north of Richmond" ("Богачи к северу от Ричмонда") и клипа на нее. Трек занял первое место в iTunes и чарте синглов Billboard Hot 100, что стало историческим достижением. В издании Billboard отмечают, что Энтони обогнал таких мегазввезд, как Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Дуа Липа и других, а также стал первым начинающим артистом, который достиг верхушки престижного хит-парада без какой-либо предшествующей истории в подобных рейтингах и дополнительной раскрутки. В прошлом Оливер работал на заводе в Виргинии, где в ближайшее время планирует создать небольшую ферму.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша, виргиния, тейлор свифт (певица), дуа липа, youtube, itunes
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, США, Виргиния, Тейлор Свифт (певица), Дуа Липа, YouTube, iTunes
Внезапно прославившийся американский рабочий спел про мировую войну
Кантри-певец Оливер Энтони презентовал трек, в котором поет про мировую войну
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
Бывший американский рабочий Оливер Энтони, который внезапно прославивился своими песнями в стиле кантри, презентовал трек "I want to go home" о нахождении на пороге новой мировой войны, сообщает
Daily Mail.
«
"Мы на пороге новой мировой войны", – произносит кантри-исполнитель.
В акустической балладе Оливер Энтони также рассказывает о тяжелом эмоциональном состоянии. Он жалуется, что от помещения в лечебницу его удерживают только любимый пес и родные стены.
Вместе с песней музыкант выпустил и клип, в котором стоит и поет под гитару. Несмотря на простой видеоряд, ролик за первые сутки набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.
Слава на рыжеволосого американца обрушилась пару недель назад после выхода композиции "Rich men north of Richmond" ("Богачи к северу от Ричмонда") и клипа на нее.
Трек занял первое место в iTunes и чарте синглов Billboard Hot 100, что стало историческим достижением.
В издании Billboard отмечают
, что Энтони обогнал таких мегазввезд, как Тейлор Свифт, Оливия Родриго, Дуа Липа и других, а также стал первым начинающим артистом, который достиг верхушки престижного хит-парада без какой-либо предшествующей истории в подобных рейтингах и дополнительной раскрутки.
В прошлом Оливер работал на заводе в Виргинии, где в ближайшее время планирует создать небольшую ферму.
Песня на французском языке впервые набрала миллиард просмотров на YouTube