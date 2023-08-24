https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html

Путин отметил военного, эмоционально описывавшего бой танка "Алеша"

Путин отметил военного, эмоционально описывавшего бой танка "Алеша" - РИА Новости, 24.08.2023

Путин отметил военного, эмоционально описывавшего бой танка "Алеша"

Президент России Владимир Путин предложил после прохождения военной службы попробовать профессию спортивного комментатора военнослужащему, который при помощи... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:18

2023-08-24T17:18

2023-08-24T18:15

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил после прохождения военной службы попробовать профессию спортивного комментатора военнослужащему, который при помощи беспилотника помог на поле боя скорректировать четкую атаку танка "Алеша", эмоционально комментируя происходящее. "Илья Вадимович (Гаврилов), вы, я так понимаю, человек талантливый, кроме техники, имею в виду еще ваш литературный талант, после окончания службы в Вооруженных силах вполне могли бы быть комментатором на крупных международных, внутренних российских соревнованиях точно. У вас это очень хорошо получается", - сказал Путин на встрече с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии и экипажем танка "Алеша". В свою очередь Гаврилов отметил, что для работы комментатором ему будет нужно "убрать лексикон". "Для внутренней аудитории он не очень мешает, особенно в этой ситуации, но в целом над этим можно поработать", - парировал Путин. В конце июля в сети широко разошлось видео боя, снятое с БПЛА ефрейтором Ильей Гавриловым, который при помощи техники обнаружил противника, точно скорректировал огонь российской артиллерии, эмоционально комментируя ситуацию на поле боя. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230823/nagrady-1891847672.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество