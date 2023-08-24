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В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы - РИА Новости, 24.08.2023
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21:21 24.08.2023 (обновлено: 22:20 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/aktivy-1892095523.html
В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы
В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы - РИА Новости, 24.08.2023
В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы
Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживаться до возмещения "ущерба" Киеву, сообщили в Белом доме по итогам встречи... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:21
2023-08-24T22:20
в мире
россия
сергей лавров
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживаться до возмещения "ущерба" Киеву, сообщили в Белом доме по итогам встречи советников по национальной безопасности этих пяти стран.&quot;Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине&quot;, — говорится в заявлении.Помимо этого, представители пяти стран подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а также содействовать ее восстановлению. Кроме того, высокопоставленные чиновники обсудили ситуацию в Нигере и ряд других вопросов индо-тихоокеанской и ближневосточной повестки. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html
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в мире, россия, сергей лавров, нато, украина, сша, владимир путин
В мире, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Украина, США, Владимир Путин
В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы

Белый дом: российские активы будут заморожены до возмещения ущерба Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживаться до возмещения "ущерба" Киеву, сообщили в Белом доме по итогам встречи советников по национальной безопасности этих пяти стран.
«

"Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", — говорится в заявлении.

Помимо этого, представители пяти стран подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а также содействовать ее восстановлению.
Кроме того, высокопоставленные чиновники обсудили ситуацию в Нигере и ряд других вопросов индо-тихоокеанской и ближневосточной повестки.
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Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
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