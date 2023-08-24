https://ria.ru/20230824/aktivy-1892095523.html

В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы

В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы - РИА Новости, 24.08.2023

В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы

Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживаться до возмещения "ущерба" Киеву, сообщили в Белом доме по итогам встречи... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:21

2023-08-24T21:21

2023-08-24T22:20

в мире

россия

сергей лавров

нато

украина

сша

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживаться до возмещения "ущерба" Киеву, сообщили в Белом доме по итогам встречи советников по национальной безопасности этих пяти стран."Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", — говорится в заявлении.Помимо этого, представители пяти стран подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а также содействовать ее восстановлению. Кроме того, высокопоставленные чиновники обсудили ситуацию в Нигере и ряд других вопросов индо-тихоокеанской и ближневосточной повестки. Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".

https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html

https://ria.ru/20230804/aktivy-1888242299.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сергей лавров, нато, украина, сша, владимир путин