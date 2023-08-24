В Белом доме рассказали, до каких пор будут заморожены российские активы
Белый дом: российские активы будут заморожены до возмещения ущерба Киеву
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживаться до возмещения "ущерба" Киеву, сообщили в Белом доме по итогам встречи советников по национальной безопасности этих пяти стран.
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"Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", — говорится в заявлении.
Помимо этого, представители пяти стран подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а также содействовать ее восстановлению.
Кроме того, высокопоставленные чиновники обсудили ситуацию в Нигере и ряд других вопросов индо-тихоокеанской и ближневосточной повестки.
Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".