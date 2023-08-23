https://ria.ru/20230823/zimbabve-1891798303.html

Член ЦИК рассказал, как проходят выборы в Зимбабве

Член ЦИК рассказал, как проходят выборы в Зимбабве - РИА Новости, 23.08.2023

Член ЦИК рассказал, как проходят выборы в Зимбабве

Явка на всеобщих выборах в Зимбабве зашкаливает, голосование проходит спокойно, нарушений нет и ожидается высокая легитимность кампании, всё организовано с... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:57

2023-08-23T16:57

2023-08-23T16:57

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Явка на всеобщих выборах в Зимбабве зашкаливает, голосование проходит спокойно, нарушений нет и ожидается высокая легитимность кампании, всё организовано с учетом местных традиций, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Андрей Шутов. Член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Андрей Шутов принимает участие в качестве наблюдателя на всеобщих выборах в Зимбабве. "Явка зашкаливает, на избирательных участках стоят очереди. Причем длинные очереди. Голосование идет в спокойном, стабильном режиме. Агитаций никаких на избирательных участках нет, всё по местному избирательному закону происходит. Нарушений мы не выявили, с семи утра работаем по участковым избирательным комиссиям", - рассказал РИА Новости член ЦИК. Шутов также отметил, что они беседовали с наблюдателями практически на каждом избирательном участке, "и наблюдатели говорят, что нарушений нет". "Единственный недостаток - это большие очереди на участках. Явка очень серьезная, люди готовы выбирать власть, это нас радует. Легитимность выборов будет очень высокая", - уточнил он. На вопрос о том, связано ли такое скопление людей с организационными моментами, Шутов сказал, что всё продумано в соответствии с местными традициями. "Видимо, сделали меньше избирательных участков, чем (существует - ред.) потребность. У них же нет дистанционного электронного голосования, все голосуют через бюллетень. Бюллетень каждому выдается, и после того, как избиратель получил бюллетень, ему наносится на мизинец левой руки синяя краска, которая не смывается три дня. Он с этим мизинцем получить второй бюллетень никак не сможет. Здесь всё продумано в формате местных традиций и организуется таким образом голосование", - рассказал он. Шутов упомянул, что в Зимбабве за всеобщими выборами приехали наблюдать также мониторинговая миссия Европейского Союза и китайская наблюдательная миссия. "То есть они приглашают, им действительно нечего скрывать. Единственное, что на самом участке, где стоят кабины, запрещают фотографировать. Но мы свободно проходим (на участок - ред.), беседуем с наблюдателями. Беседуем с членами участковых комиссий. В этом формате у нас никаких ограничений нет", - пояснил он. На всеобщих выборах в Зимбабве 23 августа изберут президента, 60 из 80 членов сената (оставшиеся места закреплены за вождями племен - 18 мандатов - и сенаторами с ограниченными возможностями - два мандата), 270 депутатов Национальной ассамблеи, включая квоту для женщин (60 мандатов) и молодежи (20 мандатов), региональные и местные органы власти. Процедуру голосования контролируют около 4 тысяч местных и иностранных наблюдателей.

https://ria.ru/20230823/zimbabve-1891783089.html

https://ria.ru/20230727/putin-1886707225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, зимбабве, россия