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Член ЦИК обвинил наблюдателей США в нечестной работе на выборах в Зимбабве - РИА Новости, 23.08.2023
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16:17 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zimbabve-1891783089.html
Член ЦИК обвинил наблюдателей США в нечестной работе на выборах в Зимбабве
Член ЦИК обвинил наблюдателей США в нечестной работе на выборах в Зимбабве - РИА Новости, 23.08.2023
Член ЦИК обвинил наблюдателей США в нечестной работе на выборах в Зимбабве
Наблюдатели из США за всеобщими выборами в Зимбабве приехали с заранее подготовленными отчетами, которые признают эту кампанию нелегитимной, как это делается в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:17
2023-08-23T16:17
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Наблюдатели из США за всеобщими выборами в Зимбабве приехали с заранее подготовленными отчетами, которые признают эту кампанию нелегитимной, как это делается в отношении ряда других стран, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Андрей Шутов. Член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Андрей Шутов принимает участие в качестве наблюдателя на всеобщих выборах в Зимбабве. "Сейчас понятно, что не только мы ездим по участкам, но и люди с уже готовыми заключениями, отчетами, которые они с собой привезли из той же самой Америки, из других недружественных ни нам, ни Зимбабве стран. Скорее всего, они это и пустят, для них важны фейки, а у нас идет проверенная нормальная информация. Вот я сейчас с вами говорю, стоя рядом с очередью из граждан Зимбабве, которые отдают свои голоса. Всё тихо, спокойно, уверено происходит", - рассказал РИА Новости Шутов. Как рассказал член ЦИК, американская делегация поездит по участкам, но "отчеты уже запрограммированные". "Я готов пари заключить, что будут именно такие отчеты, которые будут работать на то, чтобы признать эти выборы нелегитимными, как это делалось в отношении других государств", - сказал Шутов. На всеобщих выборах в Зимбабве 23 августа изберут президента, 60 из 80 членов сената (оставшиеся места закреплены за вождями племен - 18 мандатов - и сенаторами с ограниченными возможностями - два мандата), 270 депутатов Национальной ассамблеи, включая квоту для женщин (60 мандатов) и молодежи (20 мандатов), региональные и местные органы власти. Процедуру голосования будут контролировать около 4 тысяч местных и иностранных наблюдателей.
https://ria.ru/20210526/siriya-1733957979.html
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в мире, зимбабве, россия, сша
В мире, Зимбабве, Россия, США
Член ЦИК обвинил наблюдателей США в нечестной работе на выборах в Зимбабве

Член ЦИК: наблюдатели США заранее подготовили отчет о выборах в Зимбабве

© AP Photo / Armando FrancaФлаг Зимбабве
Флаг Зимбабве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Armando Franca
Флаг Зимбабве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Наблюдатели из США за всеобщими выборами в Зимбабве приехали с заранее подготовленными отчетами, которые признают эту кампанию нелегитимной, как это делается в отношении ряда других стран, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Андрей Шутов.
Член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Андрей Шутов принимает участие в качестве наблюдателя на всеобщих выборах в Зимбабве.
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"Сейчас понятно, что не только мы ездим по участкам, но и люди с уже готовыми заключениями, отчетами, которые они с собой привезли из той же самой Америки, из других недружественных ни нам, ни Зимбабве стран. Скорее всего, они это и пустят, для них важны фейки, а у нас идет проверенная нормальная информация. Вот я сейчас с вами говорю, стоя рядом с очередью из граждан Зимбабве, которые отдают свои голоса. Всё тихо, спокойно, уверено происходит", - рассказал РИА Новости Шутов.
Как рассказал член ЦИК, американская делегация поездит по участкам, но "отчеты уже запрограммированные".
«
"Я готов пари заключить, что будут именно такие отчеты, которые будут работать на то, чтобы признать эти выборы нелегитимными, как это делалось в отношении других государств", - сказал Шутов.
На всеобщих выборах в Зимбабве 23 августа изберут президента, 60 из 80 членов сената (оставшиеся места закреплены за вождями племен - 18 мандатов - и сенаторами с ограниченными возможностями - два мандата), 270 депутатов Национальной ассамблеи, включая квоту для женщин (60 мандатов) и молодежи (20 мандатов), региональные и местные органы власти. Процедуру голосования будут контролировать около 4 тысяч местных и иностранных наблюдателей.
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