Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг
Зеленский отверг идею с переброской войск на юг из-за угрозы потери территорий
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отверг идею с переброской сил с востока для наступления на южное направление, заявив, что в этом случае Киев может потерять еще больше территорий.
Ранее газета New York Times писала, что западные военные считают, что контрнаступление ВСУ на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, и недавно смогли убедить их сосредоточиться на направлении главного удара.
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"Касаемо растягивания сил (по линии фронта – ред.). У нас есть Восток... Предложение: давайте возьмем наши вооруженные силы и перебросим куда-то. После этого будет следующее: пару дней (и РФ возьмет - ред.) Славянск, Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Рада".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.