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Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891836108.html
Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг
Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг
Владимир Зеленский отверг идею с переброской сил с востока для наступления на южное направление, заявив, что в этом случае Киев может потерять еще больше... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:38
2023-08-23T19:38
в мире
россия
киев
харьков
владимир зеленский
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отверг идею с переброской сил с востока для наступления на южное направление, заявив, что в этом случае Киев может потерять еще больше территорий. Ранее газета New York Times писала, что западные военные считают, что контрнаступление ВСУ на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, и недавно смогли убедить их сосредоточиться на направлении главного удара. &quot;Касаемо растягивания сил (по линии фронта – ред.). У нас есть Восток... Предложение: давайте возьмем наши вооруженные силы и перебросим куда-то. После этого будет следующее: пару дней (и РФ возьмет - ред.) Славянск, Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс&quot;, - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал &quot;Рада&quot;.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230823/kontrnastuplenie-1891834067.html
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в мире, россия, киев, харьков, владимир зеленский, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Киев, Харьков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг

Зеленский отверг идею с переброской войск на юг из-за угрозы потери территорий

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отверг идею с переброской сил с востока для наступления на южное направление, заявив, что в этом случае Киев может потерять еще больше территорий.
Ранее газета New York Times писала, что западные военные считают, что контрнаступление ВСУ на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, и недавно смогли убедить их сосредоточиться на направлении главного удара.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление
Вчера, 19:24
«

"Касаемо растягивания сил (по линии фронта – ред.). У нас есть Восток... Предложение: давайте возьмем наши вооруженные силы и перебросим куда-то. После этого будет следующее: пару дней (и РФ возьмет - ред.) Славянск, Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Рада".

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО
Вчера, 19:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевХарьковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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