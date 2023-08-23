https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891836108.html

Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг

Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг - РИА Новости, 23.08.2023

Зеленский отверг идею переброски войск с востока на юг

Владимир Зеленский отверг идею с переброской сил с востока для наступления на южное направление, заявив, что в этом случае Киев может потерять еще больше... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:38

2023-08-23T19:38

2023-08-23T19:38

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харьков

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владимир путин

энтони блинкен

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отверг идею с переброской сил с востока для наступления на южное направление, заявив, что в этом случае Киев может потерять еще больше территорий. Ранее газета New York Times писала, что западные военные считают, что контрнаступление ВСУ на юге буксует из-за того, что слишком много их сил развернуто на востоке, и недавно смогли убедить их сосредоточиться на направлении главного удара. "Касаемо растягивания сил (по линии фронта – ред.). У нас есть Восток... Предложение: давайте возьмем наши вооруженные силы и перебросим куда-то. После этого будет следующее: пару дней (и РФ возьмет - ред.) Славянск, Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Рада".Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230823/kontrnastuplenie-1891834067.html

https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891831991.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, харьков, владимир зеленский, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато