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Переговоры будут с другим. В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским - РИА Новости, 23.08.2023
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16:31 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891787688.html
Переговоры будут с другим. В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским
Переговоры будут с другим. В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским - РИА Новости, 23.08.2023
Переговоры будут с другим. В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, поскольку он не настроен вести переговоры о мире с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:31
2023-08-23T16:31
политика
украина
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, поскольку он не настроен вести переговоры о мире с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство. Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: "Хорошо, давайте договариваться (с Россией. — Прим. ред.)", — спрогнозировал эксперт.Джонсон заявил, что из-за действий киевского правительства Украина переживает настоящую демографическую и гуманитарную катастрофу: страну покинуло 13 миллионов человек, из оставшихся 27 миллионов в боях погибли 400 тысяч."Во Второй мировой войне, когда население США было 150 миллионов, мы потеряли всего 472 тысячи человек. Осознайте. У нас было в семь раз больше населения, чем у Украины, и все равно они потеряли почти столько же, сколько мы за целых четыре года войны", — рассуждает бывший аналитик.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891756956.html
https://ria.ru/20230822/vsu-1891616850.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Переговоры будут с другим. В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, поскольку он не настроен вести переговоры о мире с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство. Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: "Хорошо, давайте договариваться (с Россией. — Прим. ред.)", — спрогнозировал эксперт.
Джонсон заявил, что из-за действий киевского правительства Украина переживает настоящую демографическую и гуманитарную катастрофу: страну покинуло 13 миллионов человек, из оставшихся 27 миллионов в боях погибли 400 тысяч.
"Во Второй мировой войне, когда население США было 150 миллионов, мы потеряли всего 472 тысячи человек. Осознайте. У нас было в семь раз больше населения, чем у Украины, и все равно они потеряли почти столько же, сколько мы за целых четыре года войны", — рассуждает бывший аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Массово бегут. Генерал раскрыл, к чему привело решение Зеленского по России
Вчера, 14:46
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Гибнут последние резервы". Зеленский получил шокирующие новости с фронта
22 августа, 21:54
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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