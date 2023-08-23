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Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 23.08.2023 (обновлено: 17:00 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891756309.html
Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно
Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно
Контрнаступление украинских войск идет "очень сложно", заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:43
2023-08-23T17:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
киев
украина
владимир зеленский
петтери орпо
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Контрнаступление украинских войск идет "очень сложно", заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве, видеозапись опубликована в его Telegram-канале.&quot;Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин&quot;, — сказал он.Зеленский отметил, что у ВСУ якобы сохраняется тенденция к продвижению. По его словам, украинские солдаты "идут, но понемногу". Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard.Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.Западные СМИ особенно отмечают эффективность российских минных полей. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
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технологии, россия, киев, украина, владимир зеленский, петтери орпо, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Петтери Орпо, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно

Зеленский: контрнаступление идет очень сложно из-за тысяч мин на пути ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Контрнаступление украинских войск идет "очень сложно", заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве, видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
«

"Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Зеленский отметил, что у ВСУ якобы сохраняется тенденция к продвижению. По его словам, украинские солдаты "идут, но понемногу".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard.
Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность российских минных полей. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийПеттери ОрпоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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