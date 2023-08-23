https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891756309.html

Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно

Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно - РИА Новости, 23.08.2023

Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно

Контрнаступление украинских войск идет "очень сложно", заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:43

2023-08-23T14:43

2023-08-23T17:00

специальная военная операция на украине

технологии

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киев

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владимир зеленский

петтери орпо

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Контрнаступление украинских войск идет "очень сложно", заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве, видеозапись опубликована в его Telegram-канале."Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин", — сказал он.Зеленский отметил, что у ВСУ якобы сохраняется тенденция к продвижению. По его словам, украинские солдаты "идут, но понемногу". Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard.Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.Западные СМИ особенно отмечают эффективность российских минных полей. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html

https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891755038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, киев, украина, владимир зеленский, петтери орпо, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16