https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891756309.html
Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно
Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно
Контрнаступление украинских войск идет "очень сложно", заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:43
2023-08-23T14:43
2023-08-23T17:00
специальная военная операция на украине
технологии
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Контрнаступление украинских войск идет "очень сложно", заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве, видеозапись опубликована в его Telegram-канале."Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин", — сказал он.Зеленский отметил, что у ВСУ якобы сохраняется тенденция к продвижению. По его словам, украинские солдаты "идут, но понемногу". Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Речь идет в том числе о широко разрекламированных танках Leopard.Минобороны России 4 августа сообщило, что украинские войска с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, в том числе 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.Западные СМИ особенно отмечают эффективность российских минных полей. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891755038.html
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РИА Новости
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Зеленский признал, что украинское контрнаступление идет очень сложно
Зеленский: контрнаступление идет очень сложно из-за тысяч мин на пути ВСУ