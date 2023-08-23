Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о перспективах роста зарплат в промышленности в ДНР - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zarplata-1891822749.html
Пушилин рассказал о перспективах роста зарплат в промышленности в ДНР
Пушилин рассказал о перспективах роста зарплат в промышленности в ДНР - РИА Новости, 23.08.2023
Пушилин рассказал о перспективах роста зарплат в промышленности в ДНР
Заработная плата на промышленных предприятиях Донецкой народной республики в ближайшие два года увеличится вдвое, заявил врио главы региона Денис Пушилин на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:23
2023-08-23T18:23
экономика
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891816975_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_4aebf9a80386cd68dcd46b5628e125ee.jpg
МАРИУПОЛЬ. 23 авг - РИА Новости. Заработная плата на промышленных предприятиях Донецкой народной республики в ближайшие два года увеличится вдвое, заявил врио главы региона Денис Пушилин на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в Мариуполе, где была озвучена предвыборная программа партии. "Людей, конечно, прежде всего-то волнует, как будет расти их зарплата. Наш план: в ближайшие два года в промышленности она должна вырасти в два раза", - сказал врио главы республики. По его словам, через два года в республике откроется семь новых строительных предприятий, таким образом, их число также удвоится. Научно-производственный комплекс на базе завода "Азовсталь", по заявлению Пушилина, к 2026 году даст дополнительных 12 тысяч рабочих мест. Крупные предприятия региона будут модернизированы и получат новое оборудование. "Мы хотим, чтобы эти отрасли благодаря инвестициям и грамотному управлению были переоснащены современным оборудованием, стали конкурентоспособными. Предприятия холдингов ЮГМК, ДМЗ, Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, ЯМЗ, Донецкгормаш и многие другие будут развиваться и расширяться. А к ним присоединятся комбинат Ильича, заводы "Азовэлектросталь", "Энергоспецмаш", Азовский судоремонтный – всего более двух десятков предприятий, которые вынужденно приостановили свою деятельность", - отметил врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230823/valovyy-1891820991.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891816975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf5add2c8560d4becbf7979d5ed334ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, единая россия
Экономика, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, Единая Россия
Пушилин рассказал о перспективах роста зарплат в промышленности в ДНР

Пушилин: зарплата на промышленных предприятиях в ДНР вырастет вдвое за два года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ. 23 авг - РИА Новости. Заработная плата на промышленных предприятиях Донецкой народной республики в ближайшие два года увеличится вдвое, заявил врио главы региона Денис Пушилин на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в Мариуполе, где была озвучена предвыборная программа партии.
«
"Людей, конечно, прежде всего-то волнует, как будет расти их зарплата. Наш план: в ближайшие два года в промышленности она должна вырасти в два раза", - сказал врио главы республики.
По его словам, через два года в республике откроется семь новых строительных предприятий, таким образом, их число также удвоится. Научно-производственный комплекс на базе завода "Азовсталь", по заявлению Пушилина, к 2026 году даст дополнительных 12 тысяч рабочих мест. Крупные предприятия региона будут модернизированы и получат новое оборудование.
«
"Мы хотим, чтобы эти отрасли благодаря инвестициям и грамотному управлению были переоснащены современным оборудованием, стали конкурентоспособными. Предприятия холдингов ЮГМК, ДМЗ, Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, ЯМЗ, Донецкгормаш и многие другие будут развиваться и расширяться. А к ним присоединятся комбинат Ильича, заводы "Азовэлектросталь", "Энергоспецмаш", Азовский судоремонтный – всего более двух десятков предприятий, которые вынужденно приостановили свою деятельность", - отметил врио главы ДНР.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Валовый продукт ДНР к 2030 году увеличится в 3,5 раза, заявил Пушилин
Вчера, 18:20
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис ПушилинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала