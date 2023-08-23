https://ria.ru/20230823/zarplata-1891822749.html
Пушилин рассказал о перспективах роста зарплат в промышленности в ДНР
Пушилин рассказал о перспективах роста зарплат в промышленности в ДНР - РИА Новости, 23.08.2023
Пушилин рассказал о перспективах роста зарплат в промышленности в ДНР
Заработная плата на промышленных предприятиях Донецкой народной республики в ближайшие два года увеличится вдвое, заявил врио главы региона Денис Пушилин на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:23
2023-08-23T18:23
2023-08-23T18:23
экономика
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
единая россия
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МАРИУПОЛЬ. 23 авг - РИА Новости. Заработная плата на промышленных предприятиях Донецкой народной республики в ближайшие два года увеличится вдвое, заявил врио главы региона Денис Пушилин на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в Мариуполе, где была озвучена предвыборная программа партии. "Людей, конечно, прежде всего-то волнует, как будет расти их зарплата. Наш план: в ближайшие два года в промышленности она должна вырасти в два раза", - сказал врио главы республики. По его словам, через два года в республике откроется семь новых строительных предприятий, таким образом, их число также удвоится. Научно-производственный комплекс на базе завода "Азовсталь", по заявлению Пушилина, к 2026 году даст дополнительных 12 тысяч рабочих мест. Крупные предприятия региона будут модернизированы и получат новое оборудование. "Мы хотим, чтобы эти отрасли благодаря инвестициям и грамотному управлению были переоснащены современным оборудованием, стали конкурентоспособными. Предприятия холдингов ЮГМК, ДМЗ, Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, ЯМЗ, Донецкгормаш и многие другие будут развиваться и расширяться. А к ним присоединятся комбинат Ильича, заводы "Азовэлектросталь", "Энергоспецмаш", Азовский судоремонтный – всего более двух десятков предприятий, которые вынужденно приостановили свою деятельность", - отметил врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230823/valovyy-1891820991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, единая россия
Экономика, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, Единая Россия
Пушилин рассказал о перспективах роста зарплат в промышленности в ДНР
Пушилин: зарплата на промышленных предприятиях в ДНР вырастет вдвое за два года