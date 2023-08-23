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В УПЦ высказались о запрете крестного хода местными властями Украины - РИА Новости, 23.08.2023
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23:53 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zapret-1891866395.html
В УПЦ высказались о запрете крестного хода местными властями Украины
В УПЦ высказались о запрете крестного хода местными властями Украины - РИА Новости, 23.08.2023
В УПЦ высказались о запрете крестного хода местными властями Украины
Решение областных военных администраций Украины о запрете крестного хода канонической Украинской православной церкви противозаконно и является... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T23:53
2023-08-23T23:53
справки
украина
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
хмельницкий (город)
тернопольская область
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Решение областных военных администраций Украины о запрете крестного хода канонической Украинской православной церкви противозаконно и является дискриминационным, заявили в юридическом отделе УПЦ. Ранее власти Хмельницкой и Тернопольской областей Украина приняли решения о запрете религиозных шествий с 19 по 25 августа. Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники полиции и СБУ 18 августа не пропустили автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что люди едут для участия в крестном ходе в Почаеве. Сотрудники военкомата вручали повестки приехавшим для участия в крестном ходе. "Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по запрету проведения богослужений или молитвы. И согласно законодательству, запретить такие действия не могут… Ни одним законом не запрещено проведение богослужений в виде крестного хода, однако законом установлен запрет кому-либо вмешиваться в такое богослужение, как и принимать решение о запрете совершения богослужения/религиозного обряда", - говорится в сообщении юридического отдела, опубликованном на сайте УПЦ. В юридическом отделе назвали решение местных властей дискриминационным. Там отметили, что на представителей других церквей подобный запрет не распространялся. "Юридический отдел УПЦ призывает должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления прекратить противоправные действия и не нарушать установленных конституцией и законами Украины прав верующих Украинской православной церкви, в частности, права собираться мирно и совершать богослужения в виде крестного хода", - добавили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230821/podzhog-1891261447.html
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891005219.html
украина
хмельницкий (город)
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справки, украина, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, хмельницкий (город), тернопольская область
Справки, Украина, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Хмельницкий (город), Тернопольская область
В УПЦ высказались о запрете крестного хода местными властями Украины

УПЦ: запрет крестного хода местными властями Украины является противозаконным

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Решение областных военных администраций Украины о запрете крестного хода канонической Украинской православной церкви противозаконно и является дискриминационным, заявили в юридическом отделе УПЦ.
Ранее власти Хмельницкой и Тернопольской областей Украина приняли решения о запрете религиозных шествий с 19 по 25 августа. Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники полиции и СБУ 18 августа не пропустили автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что люди едут для участия в крестном ходе в Почаеве. Сотрудники военкомата вручали повестки приехавшим для участия в крестном ходе.
Пожар в Свято-Троицком храме канонической Украинской православной церкви в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Под Черниговом подожгли храм УПЦ
21 августа, 13:19
«
"Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по запрету проведения богослужений или молитвы. И согласно законодательству, запретить такие действия не могут… Ни одним законом не запрещено проведение богослужений в виде крестного хода, однако законом установлен запрет кому-либо вмешиваться в такое богослужение, как и принимать решение о запрете совершения богослужения/религиозного обряда", - говорится в сообщении юридического отдела, опубликованном на сайте УПЦ.
В юридическом отделе назвали решение местных властей дискриминационным. Там отметили, что на представителей других церквей подобный запрет не распространялся.
«
"Юридический отдел УПЦ призывает должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления прекратить противоправные действия и не нарушать установленных конституцией и законами Украины прав верующих Украинской православной церкви, в частности, права собираться мирно и совершать богослужения в виде крестного хода", - добавили в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Полиция на Украине не пропустила автобус с паломниками УПЦ
19 августа, 13:37
 
СправкиУкраинаУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦХмельницкий (город)Тернопольская область
 
 
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