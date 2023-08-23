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В УПЦ высказались о запрете крестного хода местными властями Украины

В УПЦ высказались о запрете крестного хода местными властями Украины - РИА Новости, 23.08.2023

В УПЦ высказались о запрете крестного хода местными властями Украины

Решение областных военных администраций Украины о запрете крестного хода канонической Украинской православной церкви противозаконно и является... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T23:53

2023-08-23T23:53

2023-08-23T23:53

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хмельницкий (город)

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Решение областных военных администраций Украины о запрете крестного хода канонической Украинской православной церкви противозаконно и является дискриминационным, заявили в юридическом отделе УПЦ. Ранее власти Хмельницкой и Тернопольской областей Украина приняли решения о запрете религиозных шествий с 19 по 25 августа. Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники полиции и СБУ 18 августа не пропустили автобус с паломниками канонической Украинской православной церкви в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что люди едут для участия в крестном ходе в Почаеве. Сотрудники военкомата вручали повестки приехавшим для участия в крестном ходе. "Органы местного самоуправления не наделены полномочиями по запрету проведения богослужений или молитвы. И согласно законодательству, запретить такие действия не могут… Ни одним законом не запрещено проведение богослужений в виде крестного хода, однако законом установлен запрет кому-либо вмешиваться в такое богослужение, как и принимать решение о запрете совершения богослужения/религиозного обряда", - говорится в сообщении юридического отдела, опубликованном на сайте УПЦ. В юридическом отделе назвали решение местных властей дискриминационным. Там отметили, что на представителей других церквей подобный запрет не распространялся. "Юридический отдел УПЦ призывает должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления прекратить противоправные действия и не нарушать установленных конституцией и законами Украины прав верующих Украинской православной церкви, в частности, права собираться мирно и совершать богослужения в виде крестного хода", - добавили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230821/podzhog-1891261447.html

https://ria.ru/20230819/ukraina-1891005219.html

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справки, украина, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, хмельницкий (город), тернопольская область